CHP, Emekli Maaşı İçin Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP, Emekli Maaşı İçin Mücadeleye Devam Ediyor

19.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Emir, 12 gündür süren eylemde emekli maaşlarının artırılmasını talep etti.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda 12 gündür devam eden en düşük emekli maaşının artırılması amacıyla yapılan eyleme ilişkin, "20 bin lira aylık maaşı da asla kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Onlara insanca yaşayacakları asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı alana kadar biz Genel Kurul Salonu'nda bu kürsüde mücadele edeceğiz" dedi.

CHP'nin en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 12. gününde devam ediyor. Eyleme ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu'nda nöbet tutan milletvekilleriyle beraber açıklama yaptı. Emir, şunları söyledi:

"Bugün emekliler için yaptığımız genel kurul terk etmeme eyleminin 12'inci günündeyiz. 12 gündür bekliyoruz ama hala gelmediler. Emeklilere hak ettikleri aylık ücreti vermek için onun kanununu yapmak için burada bekliyoruz ve emeklilere layık gördükleri 19 bin lirayı da zam olarak sadaka gibi verecekleri bin lirayı da ve toplam 20 bin lira aylık maaşı da asla kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Onlara insanca yaşayacakları asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı alana kadar biz Genel Kurul Salonu'nda bu kürsüde mücadele edeceğiz. Tüm emeklileri de Türkiye'nin her yerinde seslerini yükseltmeye ve eyleme davet ediyoruz. Emeğimizin hakkını alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP, Emekli Maaşı İçin Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:33:48. #7.11#
SON DAKİKA: CHP, Emekli Maaşı İçin Mücadeleye Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.