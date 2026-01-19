CHP, Emekli Maaşı İçin Mücadeleye Devam Ediyor

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda 12 gündür devam eden en düşük emekli maaşının artırılması amacıyla yapılan eyleme ilişkin, "20 bin lira aylık maaşı da asla kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Onlara insanca yaşayacakları asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı alana kadar biz Genel Kurul Salonu'nda bu kürsüde mücadele edeceğiz" dedi.

CHP'nin en düşük emekli maaşının artırılması için başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi 12. gününde devam ediyor. Eyleme ilişkin konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul Salonu'nda nöbet tutan milletvekilleriyle beraber açıklama yaptı. Emir, şunları söyledi:

"Bugün emekliler için yaptığımız genel kurul terk etmeme eyleminin 12'inci günündeyiz. 12 gündür bekliyoruz ama hala gelmediler. Emeklilere hak ettikleri aylık ücreti vermek için onun kanununu yapmak için burada bekliyoruz ve emeklilere layık gördükleri 19 bin lirayı da zam olarak sadaka gibi verecekleri bin lirayı da ve toplam 20 bin lira aylık maaşı da asla kabul etmiyoruz. Kabul etmeyeceğiz. Onlara insanca yaşayacakları asgari ücret düzeyinde bir emekli maaşı alana kadar biz Genel Kurul Salonu'nda bu kürsüde mücadele edeceğiz. Tüm emeklileri de Türkiye'nin her yerinde seslerini yükseltmeye ve eyleme davet ediyoruz. Emeğimizin hakkını alana kadar da bu mücadeleyi sürdüreceğiz."