CHP İktidar Hedefinde Kararlı Mücadele Vurgusu

18.01.2026 15:42
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, partisinin iktidar hedefi doğrultusunda kararlı bir mücadele yürüteceklerini belirterek, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dersimizi iyi çalışacağız." dedi.

Yavuzyılmaz, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen CHP Samsun İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, Türkiye'de yaşanan yoksullaşmanın tesadüf olmadığını savundu.

Ekonominin kötü yönetildiğini ileri süren Yavuzyılmaz, Türkiye'nin mevcut tabloyla bilinçli tercihler sonucu karşı karşıya kaldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'nin şu anda içine düşürüldüğü ekonomik kriz sadece küresel gelişmelerin sonucu değildir. Bu tablo, AK Parti'nin bilerek ve isteyerek yaptığı tercihlerden kaynaklanmaktadır. Emeklilerimiz, işçilerimiz, memurlarımız refahtan pay alamıyorsa, gençler geleceğe umutla bakamıyorsa bunun nedeni kaynak yokluğu değil, kamu kaynaklarının yanlış ve adaletsiz şekilde kullanılmasıdır."

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Irak-Türkiye petrol taşımacılığı ile yap-işlet-devret modeliyle yapılan projeleri eleştiren Yavuzyılmaz, AK Parti döneminde yapılan anlaşmaların Türkiye'ye ağır bir ekonomik yük getirdiğini savundu.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerinin ardından partisinin yol haritasına değinen Yavuzyılmaz, CHP'nin iktidar hedefi doğrultusunda izleyeceği mücadeleye ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz dersimizi iyi çalışacağız. Geleceğin anahtarıyla o kapıyı açmak ve iktidara gelmek için her birimiz yeteneklerimiz, eğitimimiz ve hayat tecrübemiz doğrultusunda çalıştığımız konulara hakim olacağız. Türkiye'nin geleceği, çocuklarımız ve torunlarımız için bu bayrağı yere düşürme şansımız da hakkımız da yok. Bu mücadelede yapıcı eleştirilerle kenetlenerek, birbirimize yol göstererek hep birlikte yolumuzu açacağız."

CHP'nin kusursuzluk iddiasında olmadığını dile getiren Yavuzyılmaz, hedeflenen siyasal anlayışa ilişkin, "Hedeflediğimiz gelecek, hepimizin daha mutlu, daha dürüst ve daha liyakatli olduğu bir sistemi inşa edecek altyapıyı kurmak zorundadır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, CHP Parti Meclis Üyesi Nazan Güneysu, CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Yavuzyılmaz, Ekonomi, Samsun, Güncel, Son Dakika

