CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Muğla\'da açılışlara katıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Muğla'nın Ortaca ilçesinde belediye tarafından yapılan tesis ve yolların hizmete açılması törenine katıldı.

Ortaca Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan Zeybek, hizmetlerin vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

CHP'nin kamucu, toplumcu, halkçı ve yerel yönetim anlayışıyla kaynakları etkin ve verimli kullandığını dile getiren Zeybek, "Bugün burada Muğla Büyükşehir Belediyemizin Ortaca Belediyemizle yaptığı hizmetlerin açılışını yapıyoruz. Açılışların tamamı bize yerel yönetimlerdeki başarımızın ilk yapılacak seçimlerle birlikte ülkeyi de birlikte yönetme iddiamızın güçlü bir biçimiyle milletimiz tarafından görülmesine, anlaşılmasına ve desteklenmesine yol açacaktır." dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Muğla'da bir bütün olarak çalışma felsefesini geliştirdiklerini kaydetti.

Kentte küçük şehir, büyük şehir olmadığına vurgu yapan Aras, "Kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, halkımızla bir olup Muğla'mızın sorunlarını çözeceğiz diye yola çıktık ve bunda da büyük ölçüde iki yıl içerisinde başarı sağladık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından hizmetlerin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan ve çevre ilçe belediye başkanları ile partililer ve vatandaşlar katıldı.