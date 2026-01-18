CHP İl Başkanı Özer'den Alevi İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP İl Başkanı Özer'den Alevi İddialarına Yanıt

18.01.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümit Özer, Alevi derneklerinin tepkisine karşı iftiraların gerçek olmadığını belirtti.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Alevi derneklerinin temsilci ve yöneticilerinin parti il binasına siyah çelenk bırakmasının ardından sanal medya hesabından açıklama yaptı. Alevi vatandaşları rencide edecek ifadeler kullandığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Özer, "Lütfen biliniz ki üzerimize atılan bu iddialar iftiradır" dedi.

CHP İl Başkanı Ümit Özer'in sanal medyada kullandığı iddia edilen ifadeleri nedeniyle Hacı Bektaş Veli Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği, Acırlı Köyü Derneği, Alaylı Köyü Derneği, Beydağı Derneği, Çadıryeri Köyü Derneği, Çağşak Köyü Derneği, Darıdere Köyü Derneği, Evciler Derneği, Gümüşali Köyü Derneği, Karapınar Köyü Derneği, Kırkısraklılar Derneği, Sancakağıl Köyü Derneği üyeleri parti il binası önüne önceki gün siyah çelenk bıraktı.

'İDDİALAR TÜMÜYLE YALANDIR'

CHP İl Başkanı Ümit Özer, parti il başkanlığına ait sanal medya hesabından bir video yayımlayarak söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Özer, "Günlerdir kamuoyu gündemini meşgul eden iddialar tümüyle yalandır. Lütfen biliniz ki üzerimize atılan bu iddialar iftiradır. O çirkin sözü söylemediğinizi ispatlayın diye bana mal etmeye çalışıyorlar. Ben öyle bir söz söylemedim. Tarihin her döneminde susmayan Alevi canlarımızla bizim yolumuz da mücadelemiz de birdir. Allah yakışan iftiradan korusun ama bu iftira bana yakışmaz. Böyle anılmak beni kahreder" ifadelerini kullandı.

'İÇİM ÇOK RAHAT'

İçinin rahat olduğunu söyleyen Ümit Özer, "Bu organize bir kötülüktür. Bu çirkin ve asılsız iftiraları ortaya atanları vicdanlara havale ediyorum. 'Şu ellerin taşı hiç bana değmez ama ille dostun bir tek gülü yaralar beni' sözünü rehber ederek diyorum ki hak etmediğim bir şekilde, söylenmemiş sözler üzerine kumpas kurmaya çalışanları, sevgiyi, saygıyı, hakkı, hukuku şiar edinen Alevi canların o güzel yüreklerine havale ediyorum. Demiş ki, diyor ki, duymuştum sözleri ile bir insan böyle çirkinlikle itham edilir mi? Küçük siyasi hesaplarla, günlük çıkarlar için bir insana, 'Şimdi sen ayıkla pirincin taşını' denir mi? Ayıp, yazık günah. Hem çok üzgünüm hem de içim çok rahat. Üzgünüm çünkü kötülüğün böyle güçlü olmasını istemem. İçim rahat çünkü gerçeği ben de biliyorum. Vicdanım da biliyor. O gün yanımda olan arkadaşlarım da biliyor" diye konuştu.

Haber: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Ümit Özer, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İl Başkanı Özer'den Alevi İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

14:10
Bahçeli’den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
13:56
Suriye’de harita 24 saatte değişti Petrolün yüzde 70’ini kaybettiler
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler
13:27
İran’daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
İran'daki doktorlardan kan donduran rapor: Ölü sayısı 16 bin 500 kişi
13:10
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye’ye karşı sessizce silahlanıyoruz
Yunan bakan açıkça itiraf etti: Türkiye'ye karşı sessizce silahlanıyoruz
11:54
Atlas’ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 14:44:05. #7.11#
SON DAKİKA: CHP İl Başkanı Özer'den Alevi İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.