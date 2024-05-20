CHP İzmir İl Yönetimi Yeni Görev Dağılımını Belirledi

Güncel

(İZMİR)- CHP İzmir il Yönetim Kurulu, il başkanı Şenol Aslanoğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda, il yönetim kurulu üyelerinin yeni görev dağılımları da yapıldı.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, yapılan yönetim kurulu toplantısında il yönetimindeki yeni görevlendirmeler hakkında yönetim kurulunu bilgilendirerek, il yöneticilerine yeni görevlerinde başarılar diledi.

İKTİDARIN LOKOMOTİFİ İZMİR ÖRGÜTÜ OLACAK

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Aslanoğlu, CHP İzmir il yönetimi olarak başarılı bir yerel seçim dönemi geçirdiklerini ve uyum içinde çalışmanın karşılığını aldıklarını ifade ederek "İl Yönetim Kurulu'ndaki tüm arkadaşlarımla birlikte şimdi iktidara hazırlık çalışmalarına başlıyoruz. Yapılacak ilk seçimde CHP'ye iktidarı getirecek lokomotif örgüt İzmir olacaktır. İzmir il yönetimimiz de bu çalışmaların planlayıcısı ve icracısı olacak.

Kendi içimizde, iktidar çalışmalarımızı hızlandıracak bir görev dağılımı değerlendirmesi yaparak, yönetim kurulumuzda görev değişikliklerini yaptık. Yeni görevlendirmelerin örgütümüze ve İzmir'imize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm arkadaşlarımla İzmir'in bize verdiği desteğe layık olmak için çalışmaya ve tüm İzmir örgütümüzle koordinasyonumuzu en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz" dedi.

İŞTE CHP İZMİR İL YÖNETİMİNDEKİ YENİ GÖREVLENDİRMELER

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımı şöyle:

İl Başkan Vekili-İş Dünyası ve Enerji Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Barış Özdemir, İl Sekreteri Özlem Ünsal, İl Saymanı Arda Işık, İl Eğitim Sekreteri Şule Kava, Bilişim Sorumlusu Tevfik Türk, 1. Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Orhan Polat, 2. Bölge Örgütlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Alan, Küçük Menderes Bölgesi Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmet Basmacı, Yarımada Bölgesi Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özlem Eser, Bakırçay Bölgesi Örgütlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Adnan Alabay, Siyasi İşler ve Propagandadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Haydar Göktepe, 1.Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Duyan, 2.Bölge Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, Küçük Menderes Bölgesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Baki Üküşçevik, Yarımada Bölgesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sema Çuhadaroğlu, Bakırçay Bölgesi Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sedef Ark, Seçim İşleri ile Seçim Güvenliğinden ve Hukuk Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Doğukan Gül, Kent Konseylerinden ve İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kemal Kaygül, Sivil Toplum Kuruluşları, Çevre ve Doğa Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Doğan, Emek Büroları ve Sendikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Volkan Gürboğa, Esnaf ve Esnaf Odaları, Ekonomi Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Harun Eker, Basın Sözcüsü, Basın Yayın Medya ve Sosyal Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Asena Karcıer, 1. Bölge Muhtarlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Fikret Yıldız, 2. Bölge Muhtarlardan ve Halkla İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Aslıhan Altan, Dezavantajlı Gruplar, Engellilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Emin Karameşe, Sosyal Politikalar ve Kadın Politikaları Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Gülşen Karataş Şişbacak, Şehit ve Gazi Ailelerinden ve Göçmen Derneklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nur Okyay Öz, Kültür Sanat Politikaları ve BYKP'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ali Bektaş, Kooperatiflerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ecem Kör, Hemşeri Derneklerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Abdurrahman Batihan.