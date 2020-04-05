CHP Kadıköy ilçe kadın kolu yöneticisi korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

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CHP Kadıköy ilçe kadın kolu yöneticisi korona virüsten hayatını kaybetti
6 saat önce
CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya, korona virüsten hayatını kaybetti.
CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya, korona virüsten hayatını kaybetti.
Ayşe Kaya'nın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun" denildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 11:26 Kaynak: İHA
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