CHP'li Akdoğan'dan Duruşma Salonu Tepkisi

(İSTANBUL) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Silivri'de İBB davası inşa edilen ve yaklaşık 1 milyar liraya mal olacağı belirtilen duruşma salonunun kamu kaynaklarının israfı olduğunu belirterek, "Bu duruşma salonunun yerine Türkiye'nin dört bir yanında 24 derslilkli 24 okul yapılabilir, 15-20 bin öğrenci eğitim görebilirdi. Korkuları nedeniyle yaptıkları bu salon yerine Anadolu'nun bir ilçesine tam kapasiteli bir hastane yapılabilirdi. 10 adet Aile Sağlık Merkezi yapılabilir, 2 bin sosyal konut üretilip bu ülkenin fakir fukarasına verilebilirdi" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Silivri'de 9 Mart'ta başlayacak İBB davası için cezaevinin önüne inşa edilen ve maliyeti yaklaşık 1 milyar lirayı bulacağı belirtilen duruşma salonuna tepki gösterdi. Akdoğan, söz konusu yapının kamu kaynaklarının yanlış kullanımının simgesi haline geldiğini belirterek, bu bütçeyle eğitimden sağlığa birçok alanda acil ihtiyaçların karşılanabileceğini vurguladı.

"Burada kamunun 1 milyar liralık kaynağının tüketilmesi var"

Akdoğan şu ifadelere yer verdi:

"Arkadaşlarımız mahkemede sözlerini söylüyorlar, gerçekleri anlatıyorlar. Bir taraftan da Silivri 9 Mart'a hazırlanıyor. 9 Mart'ta İBB duruşması başlayacak. Bu duruşma için arkamda bir bina inşa ediliyor. Bu binaya 1 milyar lira para harcıyorlar. 1 milyar liraya bir Adalet Sarayı değil bir hangar yapıyorlar. Bir siyasi yargılama hangarı inşa ediyorlar. Sanığı adliyeye götürmüyorlar, adliyeyi cezaevinin önüne getiriyorlar. Daha önce bunun bir örneği yok. Ergenekon'da bir spor salonunda yargılama yapılıyordu. Burada yapılan şey şu; bu bina ne betondan ne çelikten yapılıyor. Bu bina korkudan yaplıyor. 1 milyar lira harcanarak bir gözdağı inşa edilmek isteniyor. Duruşma salonuna harcanan 1 milyar lira ile toplam 11 bin metrekarelik bir alanda inşaat yapılıyor. 3 bin 240 metrekarelik bir salon yapılıyor ve yeraltına tüneller yapılıyor. Türkiye'nin en büyük yargılama alanı yapılıyor. Bu alanda 2 bin 295 kişi kapasiteli bi salon; 555'si sanıklara bin 268'i avukatlara, 472'si izleyicilere ayrılan yerde 509 jandarmanın görev yapacağı bir alan var. Bir yargılamada jandarmanın, kolluğun, polisin bu kadar yargılama alanıyla iç içe olması uluslararası yargılama standartlarına da uymuyor. Silivri'de yapılan ne uluslararası yargılama standartlarına uyuyor da bu uysun diyebilirsiniz ancak burada kamunun 1 milyar liralık kaynağının tüketilmesi de var.

"Bu ülke nice organize suç davaları gördü, böyle salonlar yapılmadı"

Normalinin on katı büyüklüğünde bir duruşma salonu yapılıyor. Arkamda Ekrem Başkan'ı ve yol arkadaşlarımızı yargılamak için, muhalefeti yargılamak için, tabir yerindeyse sandığı yargılamak için yapılan bu duruşma salonunun yerine Türkiye'nin dört bir yanında 24 derslikli 24 okul yapılabilir, 15-20 bin öğrenci eğitim görebilirdi. Korkuları nedeniyle yaptıkları bu salon yerine Anadolu'nun bir ilçesine tam kapasiteli bir hastane yapılabilirdi. 10 adet Aile Sağlık Merkezi yapılabilir, 2 bin sosyal konut üretilip bu ülkenin fakir fukarasına verilebilirdi. Bu binanın maliyeti yerine 40 bin üniversite öğrencimize bir yıl burs verilebilir veya 100 bin emeklimize 10'ar bin lira destek verilebilirdi. Bu aynı zamanda ülkemizin kamu kaynaklarının ne kadar kötü kullanıldığının veya korkuyla neler yapılabileceğinin de göstergesidir. Silivri'de bir dönem FETÖ dönemi tiyatrosu sergilenmişti şimdi de AK Parti iktidarının son dönem tiyatrosunu sergilemek üzere 1 milyar lira harcanarak sahne yapılıyor. Bu ülke nice organize suç davaları gördü, böyle salonlar yapılmadı. Ancak muhalefeti yargılamak için işte bu salonlar yapılıyor.

"Bu binalar hukuk fakültelerinin ortak hukuk kampüsü olarak kullanılmalı"

Memlekette çok ciddi bir eğitim ve sağlık açığı var. Çok ciddi bir adalet açığı var, emeklilerin zor şartları var. Her 4 okuldan 3'ünde yakıt, su, sabun, temizlik malzemesi açığı var. Arkamızda bir israf binası yapılıyor. 'Emeklilerin maaşını daha fazla veremeyiz' diyenler muhalefetten korktukları için arkamıza 1 milyar lira harcayarak duruşma salonu inşa ediyorlar. CHP olarak önerimiz; İBB duruşması, Aziz İhsan Aktaş duruşması ve Kent Uzlaşısı duruşmalarında arkadaşlarımızın duruşma salonunda bulundurulmaları gerekir ancak bu duruşma salonu Çağlayan'daki duruşma salonlarıdır. Birinci önerimiz arkadaşlarımızın her davada tutuksuz yargılanmasıdır. İkinci önerimiz tutuksuz yargılanan arkadaşlarımızın Çağlayan Adliye'sinde duruşmalarının yapılmasıdır. Üçüncü önerimiz madem bu bina bu kadar yapılmış bu binalar hukuk fakültelerinin ortak hukuk kampüsü olarak kullanılmalı ve uygulamalı dersler bu binalarda yapılmalıdır."