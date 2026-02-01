CHP'li Aydın'dan gençlere yasaklama eleştirisi - Son Dakika
CHP'li Aydın'dan gençlere yasaklama eleştirisi

01.02.2026 11:22
Cem Aydın, gençlere yasaklarla bir şey yapılamayacağını, özgürlük ve güven istediklerini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, "Sokakta belinde silah gezenlere dokunmayıp evinde oyun oynayan gençlere hayatı dar ediyorsunuz. Milleti zehirleyen, telefonda sanal bahis oynatan Milli Piyango'ya dokunmayıp normal oyunları yasaklamaya kalkıyorsunuz. Gençlik yasakla yönetilmez. Gençlik sansürle susturulmaz. Gençliği baskıyla bu ülkede tutamazsınız" dedi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, videolu mesajında, gençlerin nefes aldığı, kendini ifade ettiği, ürettiği her alana birer birer el uzatıldığını, zamanında YouTube'un yıllarca yasaklandığını, Wikipedia'nın yıllarca yasaklı kaldığını, Ekşi Sözlük'ün yıllarca susturulduğunu, Roblox'a kilit vurulduğunu, Instagram ve TikTok'un bir gecede karartıldığını söyledi.

Aydın, şöyle konuştu:

"Bugün ise bu baskı online oyun mağazalarına yöneliyor. Bakanlık tarafından hazırlanan yönetmelik taslağına göre; Steam, Epic Games, PlayStation Store ve Xbox Store gibi oyun mağazaları da Türkiye'ye temsilci atamazsa ve iktidarın istediği sansürleri yapmazsa bant daralmasıyla fiilen yasaklanacak. İktidara tüm arkadaşlarım adına sesleniyorum: Gençliğin yaşadığı sıkıntılar belli. Türk gençliğini dışarıda bir kahve içip sosyalleşmeyecek duruma siz soktunuz. Dolar kuru yüzünden zaten hiçbir şey alınamaz halde. İşsizlik zaten almış başını gidiyor. Yapay zekadan önce siz işimizi elimizden aldınız. Bakın, bugün bazen gençlerin gerçek hayatın stresinden uzaklaşıp zaman geçirdiği, bir bölüm arkadaşımızın da gelir elde ettikleri oyun platformlarına göz dikiyorsunuz.

Sokakta belinde silah gezenlere dokunmayıp evinde oyun oynayan gençlere hayatı dar ediyorsunuz. Milleti zehirleyen, telefonda sanal bahis oynatan Milli Piyango'ya dokunmayıp normal oyunları yasaklamaya kalkıyorsunuz. Böyle sorun çözülür mü? Böyle sorun çözemezsiniz. Sene olmuş 2026, teknoloji bugün bambaşka seviyeye gidiyor. Siz bizi taş devrine götürmeye çalışıyorsunuz.

"Yasakladıkça, susturdukça, daralttıkça bu ülke daha güvenli hale gelmiyor"

Siz yasakladıkça, susturdukça, daralttıkça bu ülke daha güvenli hale gelmiyor. Aksine insanları kontrolsüz, güvensiz ve karanlık alanlara itiyorsunuz. Bugün ücretsiz VPN'lerin topladığı veriler nereye satılıyor bilmiyoruz. Hangi şirketlerin elinde, hangi devletlerin eline geçiyor bilmiyoruz. Zaten hepimizin kişisel verilerini kaptırdınız, şimdi yine dijital güvenliğimizi riske atacaksınız. Hayatın her alanına bu kadar karışılmaz. Bunu yapan ülkelerin hangisinde huzur var? Hiçbirinde huzur yok. Bunu yapmayın, bu kötülüğü ülkemize yapmayın. Oyuncuları cezalandırmak yerine oyun platformlarıyla diyalog kurun. Bakın, gençlerin öncelikli problemi oyun oynaması değil. Gençlerin asıl problemi işsizlik, yoksulluk, sosyal adaletsizlik, gelecek kaygısı. Gençlik yasakla yönetilmez. Gençlik sansürle susturulmaz. Gençliği baskıyla bu ülkede tutamazsınız. Anlamıyorsunuz ama tekrar anlatayım: Gençlik bir, özgürlük ister. İki, güven ister. Üç, gelecek ister."

Kaynak: ANKA

