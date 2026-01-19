CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Ekonomik Çöküş Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Ekonomik Çöküş Vurgusu

19.01.2026 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emeklilerin, engellilerin ve çiftçilerin zor koşullarda yaşadığına dikkat çekti.

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar'daki pazar yerine ziyarette bulundu. Bakıroğlu, "Bu ülkede emekli, engelli ve çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. 70 yaşındaki emeklinin pazarda çalışmak zorunda kaldığı bir düzen ekonomik çöküştür. Bu tabloyu yaratanlar saraylardan 'ekonomi iyi' demeye devam edemez" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar'daki pazar yerinde emekliler, yurttaşlar ve çiftçilerlin sorunlarını dinledi. 40 yıl boyunca taş döşeyerek çalıştığını söyleyen 67 yaşındaki bir emekli, aldığı maaşla geçinemediği için hala çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Emekli yurttaş, 18 bin lira maaş aldığını, bunun 10 bin lirasının kiraya, 5 bin lirasının taksite gittiğini belirterek, "Bana 3 bin lira kalıyor. Ben bu parayla eve ekmek götürebilir miyim" diye sordu.

Bakırlıoğlu'nun pazarda görüştüğü bir başka emekli ise 20 bin lira maaş aldığını, bununla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Yetse zaten 70 yaşında sabah 7'de pazara gelmezdim" diyen emekli, yaşına rağmen çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi.

"İşe gitsem engelli maaşını kesiyorlar. Gitmesem aç kalıyoruz"

Pazarda karşılaşılan engelli aileler de çaresizliklerini dile getirdi. Engelli çocuğu için 9 bin lira bakım aylığı aldığını söyleyen bir yurttaş, eşinin aldığı 5 bin liralık aylıkla birlikte eve giren toplam gelirin 14-15 bin lirayı geçmediğini belirterek, "İşe gitsem engelli maaşını kesiyorlar. Gitmesem aç kalıyoruz" dedi.

Bakırlıoğlu'nun görüştüğü yurttaşlar, pazara bin lirayla çıkmalarına rağmen yarısını bile harcayamadıklarını, fiyatların alım gücünü tamamen bitirdiğini ifade etti. Domates ve marul alabildiklerini, kıymanın ise artık lüks haline geldiğini söylediler. Çiftçiler de borç batağında. Bağ-Kur borcu olduğu için kredi alamadığını söyleyen bir üretici, gübre maliyetlerinin 120 bin lirayı bulduğunu, kazancın ise borçları ödemeye yetmediğini anlattarak, "Millette para olsa kredi çekmez, gider borcunu öder" sözleriyle içinde bulunulan çıkmazı özetledi.

"Bu tabloyu yaratanlar saraylardan 'ekonomi iyi' demeye devam edemez"

Sahada karşılaştığı tabloya ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bu ülkede emekli, engelli ve çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. 70 yaşındaki emeklinin pazarda çalışmak zorunda kaldığı bir düzen ekonomik çöküştür. Bu tabloyu yaratanlar saraylardan 'ekonomi iyi' demeye devam edemez" dedi.

Bakırlıoğlu, iktidarı sahaya çıkmaya, pazara inmeye ve yurttaşın gerçek hayatını görmeye çağırdı.

Kaynak: ANKA

Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Ekonomik Çöküş Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:05
İstanbul’da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
İstanbul'da Kar Sebebiyle Metro Aksamaları
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:12:50. #7.11#
SON DAKİKA: CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Ekonomik Çöküş Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.