CHP'li Bakırlıoğlu'ndan Ekonomik Çöküş Vurgusu

(ANKARA) - CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar'daki pazar yerine ziyarette bulundu. Bakıroğlu, "Bu ülkede emekli, engelli ve çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. 70 yaşındaki emeklinin pazarda çalışmak zorunda kaldığı bir düzen ekonomik çöküştür. Bu tabloyu yaratanlar saraylardan 'ekonomi iyi' demeye devam edemez" dedi.

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa Akhisar'daki pazar yerinde emekliler, yurttaşlar ve çiftçilerlin sorunlarını dinledi. 40 yıl boyunca taş döşeyerek çalıştığını söyleyen 67 yaşındaki bir emekli, aldığı maaşla geçinemediği için hala çalışmak zorunda kaldığını anlattı. Emekli yurttaş, 18 bin lira maaş aldığını, bunun 10 bin lirasının kiraya, 5 bin lirasının taksite gittiğini belirterek, "Bana 3 bin lira kalıyor. Ben bu parayla eve ekmek götürebilir miyim" diye sordu.

Bakırlıoğlu'nun pazarda görüştüğü bir başka emekli ise 20 bin lira maaş aldığını, bununla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, "Yetse zaten 70 yaşında sabah 7'de pazara gelmezdim" diyen emekli, yaşına rağmen çalışmak zorunda bırakıldığını söyledi.

"İşe gitsem engelli maaşını kesiyorlar. Gitmesem aç kalıyoruz"

Pazarda karşılaşılan engelli aileler de çaresizliklerini dile getirdi. Engelli çocuğu için 9 bin lira bakım aylığı aldığını söyleyen bir yurttaş, eşinin aldığı 5 bin liralık aylıkla birlikte eve giren toplam gelirin 14-15 bin lirayı geçmediğini belirterek, "İşe gitsem engelli maaşını kesiyorlar. Gitmesem aç kalıyoruz" dedi.

Bakırlıoğlu'nun görüştüğü yurttaşlar, pazara bin lirayla çıkmalarına rağmen yarısını bile harcayamadıklarını, fiyatların alım gücünü tamamen bitirdiğini ifade etti. Domates ve marul alabildiklerini, kıymanın ise artık lüks haline geldiğini söylediler. Çiftçiler de borç batağında. Bağ-Kur borcu olduğu için kredi alamadığını söyleyen bir üretici, gübre maliyetlerinin 120 bin lirayı bulduğunu, kazancın ise borçları ödemeye yetmediğini anlattarak, "Millette para olsa kredi çekmez, gider borcunu öder" sözleriyle içinde bulunulan çıkmazı özetledi.

"Bu tabloyu yaratanlar saraylardan 'ekonomi iyi' demeye devam edemez"

Sahada karşılaştığı tabloya ilişkin değerlendirmede bulunan Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, "Bu ülkede emekli, engelli ve çiftçi ayakta kalmaya çalışıyor. 70 yaşındaki emeklinin pazarda çalışmak zorunda kaldığı bir düzen ekonomik çöküştür. Bu tabloyu yaratanlar saraylardan 'ekonomi iyi' demeye devam edemez" dedi.

Bakırlıoğlu, iktidarı sahaya çıkmaya, pazara inmeye ve yurttaşın gerçek hayatını görmeye çağırdı.