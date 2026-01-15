CHP'li Başkan Göçer: AK Parti'ye Geçmem İçin Baskı Yapıldı - Son Dakika
CHP'li Başkan Göçer: AK Parti'ye Geçmem İçin Baskı Yapıldı

15.01.2026 19:59
Yazıhan Belediye Başkanı Göçer, CHP tarafından istifaya zorlandığını ve AK Parti'ye geçmesi için baskı yapıldığını duyurdu.

MALATYA'da partisinden ihraç için disiplin kuruluna sevk edilen CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, "Partiden istifa et, AK Parti'ye geç diye bize baskı yaptılar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bana. Kendi partisinde kendi belediye başkanlarını istifaya zorlayan bir anlayış ne yazık ki bugün hüküm sürüyor" dedi.

CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği Malatya'nın Yazıhan İlçe Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, belediye binası önünde miting düzenledi. Burada açıklamalarda bulunan Göçer, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, "Ben parti suçu işlemedim, herhangi bir yolsuzlukla, herhangi bir rüşvetle veya kamu malına zararla yargılanmıyorum hamd olsun. Neyden yargılanıyoruz biliyor musunuz? Parti içi demokrasiden dolayı yargılanıyoruz. Asla ve asla partimi eleştirmiyorum. Ama parti içerisinde yapılacak antidemokratik uygulamalara da kafamızı eğecek değiliz. Ben yüz kızartıcı bir suç işlemedim. Eğer parti içerisinde bir arınma yapılacaksa yüz kızartıcı suç işleyenler ve partiye zarar verenlerin bu partide ihraç edilmesi gerekir. Gerçekten partinin arınmaya ihtiyacı var." diye konuştu.

PARTİMDEN BANA AK PARTİ'YE GEÇ DEDİLER'

Göçer, kendisini istifaya zorlayan bir anlayışın olduğunu belirterek, "Ben dedim, hayatım boyunca yanlış gördüğüm her şeye karşı çıktım. 'Bir daha belediye başkanı olamazsın' dediler. 'Sizin oyunuzla mı oldum', dedim. Ben Yazıhanlıların oylarıyla belediye başkanı oldum. Yazıhanlıların asla ve asla önüne bakacağı bir davranış içerisinde girmem. 'Partiden istifa et, AK Parti'ye geç' diye bize baskı yaptılar. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi söylüyor bana. Kendi partisinde kendi belediye başkanlarını istifaya zorlayan bir anlayış ne yazık ki bugün hüküm sürüyor" ifadelerini kullandı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA,

Kaynak: DHA

