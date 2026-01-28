CHP'li Öztürkmen'den Atatürk İhaneti İddiası - Son Dakika

CHP'li Öztürkmen'den Atatürk İhaneti İddiası

28.01.2026 16:23
Hasan Öztürkmen, PTT'deki Atatürk fotoğraflarının eksikliğini eleştirerek suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

(GAZİANTEP) - CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Gaziantep'teki PTT Başmüdürlüklerinin bazı birimlerinde Atatürk fotoğrafının yer almadığı görselleri paylaşarak " Bu açıkça bir ihanettir. Bu açıkça bir nankörlüktür. Gaziantep Valisi'ni, Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu'nu göreve davet ediyorum. Atatürk düşmanlığa göz yumarlar, en kısa zamanda gereğini yapmazlarsa, haklarında suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nda konuyla ilgili açıklama yaptı. Öztürkmen, şunları söyledi:

"İktidara geldiği günden bugüne Atatürk düşmanlığını bir an olsun bırakmayan, takiyeci AKP iktidarında, kamu kurumu görevlileri de bundan güç alarak Atatürk düşmanlıklarını her fırsatta göstermeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bana Gaziantep'ten gelen bazı ihbarları dikkate alarak bunu yerinde görmek istedim.

Gaziantep'teki PTT Başmüdürlüklerinin çeşitli birimlerinde Atatürk fotoğraflarının olmadığı yönünde şikayetler gelmişti. Bugün bizzat yerinde görmek için PTT Başmüdürlüğü'ne gittim. Başmüdürlük makam odasında olduğu söylenilen, bölge müdür yardımcısı olduğunu ifade eden Bekir Eminoğlu'nu makamında ziyaret ettim.

Burada da göreceğiniz gibi makamda Atatürk fotoğrafı yok. Sayın Bekir Eminoğlu'na, 'Neden Atatürk fotoğrafı yok' diye sorduğumda, 'Bizi Genel Müdürlük zorunlu tutmadı, onun için asmıyoruz' dedi. 'Peki, Atatürk fotoğrafının kamu kurumunda olması gerekmiyor mu?' dediğimde ise 'Genel Müdürlük gönderirse, asın derse asarız' cevabını verdi. Bu açıkça bir ihanettir. Bu açıkça bir nankörlüktür.

Atatürk'e borçlu oldukları makamlarında Atatürk'e ihanet etmeye devam ediyorlar. PTT'nin bir başka makamını işgal eden, PTT Gaziantep Destek Müdürlüğü makamını işgal eden Mustafa Bozgeyik'in makamı da yine bu haldedir. Bu nedenle ben Gaziantep Valisi'ni, Ulaştırma Bakanı Sayın Uraloğlu'nu göreve davet ediyorum. Atatürk düşmanlığa göz yumarlar, en kısa zamanda gereğini yapmazlarsa, haklarında suç duyurusunda bulunacağım."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.