CHP'li Yıldırım Kaya: "Eğitime bütçeden ayrılan pay hayal kırıklığı yarattı" - Son Dakika

CHP'li Yıldırım Kaya: "Eğitime bütçeden ayrılan pay hayal kırıklığı yarattı"

04.11.2020 13:21
CHP'li Yıldırım Kaya:

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 2021 yılı bütçesinden ayrılan payın, "hayal kırıklığı yarattığını" öne sürdü.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Milli Eğitim Bakanlığına 2021 yılı bütçesinden ayrılan payın, "hayal kırıklığı yarattığını" öne sürdü.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

"Öldürenin deprem değil tedbirsizlik olduğu çok açık yaşandı." diyen Kaya, iki gün boyunca İzmir'de bulunduğunu belirtti. Kaya, "Şu açık ve net; ihmal, tedbirsizlik ve depremi öngörememe hali ne yazık ki canlarımızın kaybolmasına neden oldu." dedi.

Kaya, Türkiye genelinde tüm okulların depreme dayanıklılığının kontrol edilmesi gerektiğini ifade ederek, İzmir depreminde de uzaktan eğitim nedeniyle çok sayıda aile ve öğrencinin gündüz saatlerinde evde olduğunu söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda dün kabul edildiğini, eğitime bütçeden ayrılan payın "hayal kırıklığı yarattığını" savunan Kaya, şunları kaydetti:

"2019 yılında pandemi yokken Milli Eğitim Bakanlığının 125 milyar 396 milyon TL bütçesi vardı. Bu bütçenin normal koşullarda dahi yetersiz kaldığını hep birlikte gördük. Pandemi koşullarında hazırlanan 2021 bütçesi ise 146 milyar 920 milyon olarak öngörülmüş. 2020'ye göre kısmen artış var gibi gözüküyor. Pandemi koşullarında bakanlığın bütçesini değerlendirdiğimizde, bir artışın söz konusu olmadığını aksine geçen yıla göre daha da azaldığını görmekteyiz. Pandemi şartlarında yüz yüze eğitime geçmek için derslik ve öğretmen açığının kapatılması bir ön koşuldur. Uzaktan eğtimin yapılabilmesi için internet ve tablet ihtiyacının da karşılanması gerekiyor.

AK Parti ve MHP'ye sesleniyorum: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un 2021 bütçesi için açıkladığı hedefleri gerçekleştirebilmesi için hep birlikte buna uygun bütçe verelim. Milli Eğitim Bakanlığının 2021 bütçesiyle ne öğretmen açığı kapatılabilir ne derslik ihtiyacı ne öğrencilerin internet ve tablet ihtiyacı giderilebilir ne de 2021 yılı hedefleri gerçekleştirilebilir. 2021 yılı eğitim bütçesinde artış olmazsa, eğitimi zor günler bekliyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Bedrettin Yıldırım, Ankara, Atama, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Yıldırım Kaya: 'Eğitime bütçeden ayrılan pay hayal kırıklığı yarattı' - Son Dakika


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