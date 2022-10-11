CHP'nin Borsa İstanbul'daki Manipülatif İşlemlerin Araştırılması Önerisi TBMM Genel Kurulu'nda Reddedildi.

CHP'nin Borsa İstanbul'da (BİST) yapılan manipülatif işlemlerin araştırılması ilişkin önerisi TBMM Genel Kurulu'nda AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "TBMM'nin bir yerde yolsuzluk var iddiasının üstünü örtmesini kabul etmiyoruz. Bir ülkede hırsızlığa seyirci kalan ve göz yuman bir Meclis mili iradenin tecelligahı olamaz" diye vurguladı.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün CHP'nin verdiği Borsa İstanbul'da yapılan manipülatif işlemlerin araştırılması önergesinin ele alınması yönündeki grup önerisi görüşüldü.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Borsa İstanbul'da "büyük bir soygun" olduğunu dile getirerek, "İktidar Borsa İstanbul'u büyük bir kumarhaneye çevirdi" dedi. Budak, manipülasyonun suç olduğunu belirterek, "Şu ana kadar iktidar bir şey yapmamıştır. 10 kişi gözaltına alınmış, beşi tutuklanmış, beşi gönderilmiş. Kim olduğu belli değil. Asıl suçlular dışarıda. Asıl suçlular dışarıda" diye konuştu.

Budak, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Borsa İstanbul'a yatırım çağrısı yaptığını ancak amacın borsadaki "küçük yatırımcıları silkelemek" olduğunu savundu. Budak, "Arkadaşlar 12 Eylül'de borsa çöktü. Borsa yüzde 150 götürüldü. Kamu bankaları aracılığıyla. Banka hisseleri aynı zamanda, bakın burada bir tane de grafik var. Vakıf Bank'ın grafiğinde yukarıya doğru bir hareket çok kısa sürede, sonra aşağıya çakılma… Halk Bankası'ndaki kayıp da bu kadar kısa sürede yüzde 56. Bu maalesef borsa diliyle 'keriz silkeleme'dir" diye vurguladı.

Budak, halkı soyanların iktidarın içinde olduğunu ileri sürdü.

DURMUŞ YILMAZ DA KONUŞTU

İYİ Parti grubu adını söz alan İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, borsadaki manipülasyonun "soygun işlemi" olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Bankacılık hisseleri üzerinde bir manipülasyon yapmaya karar veriyorlar. Hisse senedi vadeli işlemler pazarında alımlar hız kazandıkça hisse kontratlarındaki vadeler yükseldi. Faizler bir ara yüzde 100'ün üzerine çıktı… Spot piyasada aldıklarıyla vadeli piyasadaki yüksek fiyattan bunları satmayı hedeflediler. Bu işlemin yapılması için teminat yatırılması gerekiyordu, fiyatlar yükseldikçe de teminat oranları artıyordu. Fakat bir noktaya gelindi ki fiyatlar manipülasyonun farkında olan piyasa oyuncuları bu ortamda Sermaye Piyasası Kurulu'nu göreve çağırdılar, borsanın yönetimini göreve çağırdılar. İşlemlerin incelenmesini talep ettiler."

HDP: "TEŞKİLAT KURUP MİLLETİ DOLANDIRMAK NEDİR YA?"

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan ise "Teşkilat kurup milleti kurup milleti dolandırmak nedir ya" diye sordu. Turan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zaten devletin olağan akışı içerisinde gerek gelir vergisi gerek maliye ve para politikasıyla, kur korumalı mevduat dolayımıyla zaten fakirin cebinden alıp zenginin cebini dolduruyorsunuz. Doğru mu? Peki SPK'dan başlayan, Borsa İstanbul'a devam eden bu süreç nasıl kepaze durumdur. SPK konusunda pek çok iddialar öne sürüldü. SPK'nın şirketlerin sermaye artırımını sağlayabilmesi için rüşvet aldığına ilişkin piyasada pek çok iddia gündeme geldi. Fakat bu konuda Allah'tan bir tane savcı çıkıp da 'Ya gerçekten ne olmuş?' demedi.

Bu manipülasyon yapanların araştırılması ve soruşturulması değildir mesele. Esas olan buna imkan sağlayan siyasi iradenin, bakan başta olmak üzere, SPK yetkilileri başta olmak üzere bunların hepsi hakkında tahkikatın başlatılması gerekir."

AKP'Lİ AYDEMİR: "NERESİ SUÇ BUNUN?"

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Borsa İstanbul'a ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yatırımcıyı uyardığını aktararak, "Bir Maliye Bakanımızın yatırımcılarını uyarması, dolardan, faizden daha fazla kazandırıyor demesi, altından daha fazla kazandırıyor demesi. Neresi suç bunun" diye sordu. Aydemir, son bir yılda istihdamda tarihi bir zirvenin yakalandığını ve 31 milyon kişinin istihdam edildiğini kaydederek, "İşsizlik oranında tek haneli rakama düşürdük. Nasıl düşürdük, Maliye Bakanımızın çağrısıyla düşürdük. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, Cumhurbaşkanımıza yatırımcının güven duymasıyla bunu sağladık" dedi.

ENGİN ALTAY: "MİLLİ İRADENİN TECELLİGAHI OLAMAZ"

Yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "TBMM'nin bir yerde yolsuzluk var iddiasının üstünü örtmesini kabul etmiyoruz. Bir ülkede hırsızlığa seyirci kalan ve göz yuman bir Meclis mili iradenin tecelligahı olamaz" diye vurguladı.

CHP'nin grup önerisi AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.