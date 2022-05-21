CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış - Son Dakika
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CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış

21.05.2022 17:22

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul Maltepe’deki “Milletin Sesi” mitingi öncesinde; “İstanbul Valiliği ta Bostancı’dan yolu kapatmış. İnsanlar buraya ulaşamasınlar diye. O kadar mesafeden bu yol kapanmazdı. Kitle buraya gelmesin, insanlar buraya gelmesin, yarı yolda dönsünler, vazgeçsinler, ‘trafik var’ desinler diye o yol kapatılmış” dedi.

Haber: EDDA SÖNMEZ- ÇAĞATAN AKYOL/ Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, İstanbul Maltepe'deki "Milletin Sesi" mitingi öncesinde; "İstanbul Valiliği ta Bostancı'dan yolu kapatmış. İnsanlar buraya ulaşamasınlar diye. O kadar mesafeden bu yol kapanmazdı. Kitle buraya gelmesin, insanlar buraya gelmesin, yarı yolda dönsünler, vazgeçsinler, 'trafik var' desinler diye o yol kapatılmış" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından Bursa'dan İstanbul'a alınan ve Maltepe Sahil Miting Alanı'nda yapılacak "Milletin Sesi" mitingi öncesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Öztunç, "Bu güneşte, bu sıcakta, bu şartlarda gördüğünüz gibi insanlar akın akın gelmeye başladı. Üstelik İstanbul Valiliği niye böyle bir şey yapmış? Tahmin ediyoruz, biliyoruz aslında da. Ta Bostancı'dan yolu kapatmışlar. İnsanlar buraya ulaşamasınlar diye. O kadar mesafeden bu yol kapanmazdı. Oradan kapatmışlar yolu. Kitle buraya gelmesin, insanlar buraya gelmesin, yarı yolda dönsünler, vazgeçsinler, 'trafik var' desinler, artı trafik sıkışacağı için Kadıköy tarafında caddede insanlar kızsınlar diye o yol kapatılmış. Bunu da kınıyorum" dedi.

"MİLLET 'ARTIK YETER' DİYOR. YETER BU BASKI BU ZULÜM"

"Çok güzel olacak mitingimiz" diyen Öztunç, şöyle devam etti:

"Burada toplumun tüm kesimleri olacak. Her siyasi partiye gönül vermiş insanlar olacaklar. Burada hak arayan insanlar olacaklar. Çocuğu ihraç edilmiş gariban vatandaş da olacak, askeri öğrenci aileleri de olacak. Çiftçi olacak, köylü olacak, esnaf olacak, toplumun tüm kesimleri, AK Partilisi, MHP'lisi de olacak.

Az önce bir AK Parti'li belediye çalışanı beni buldu ve dedi ki 'Ben buraya vicdanen geldim çünkü haklısınız. Ben AK Parti'li belediyede çalışıyorum. Hep AK Parti'ye oy verdim ama ben buraya geldim. Sizi desteklemek için geldim' dedi. Millet 'Artık yeter' diyor ya. Yeter bu baskı, bu zulüm. Bu çöktünüz toplumun üstüne, bu baskıyı yapıyorsunuz. 'Artık yeter kardeşim' demek için insanlar, bugün bu meydana geliyorlar."

CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış
CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış
CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış
CHP'nin Milletin Sesi Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'nin "Milletin Sesi" Mitingi, İstanbul'da… Ali Öztunç: Miting Öncesi İstanbul Valiliği Bostancı'dan Yolu Kapatmış - Son Dakika
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