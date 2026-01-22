CHP, Vakıf Varlıklarının Devri İçin AYM'ye Başvurdu - Son Dakika
Politika

CHP, Vakıf Varlıklarının Devri İçin AYM'ye Başvurdu

22.01.2026 18:01
CHP, belediyelere ait vakıf varlıklarının devir düzenlemesine karşı Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP, belediyelere ait vakıf varlıklarının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrini öngören düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, 7565 sayılı 'Vakıflar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin yürürlüğü durdurma ve iptal başvurusunu AYM'ye sundu. Başvuruya ilişin açıklama yapan Günaydın, düzenleme ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bazı turizm şirketlerinin ve konaklama tesislerinin internetten içeriklerinin çıkartılmasına yetki tanındığını belirterek, "Şimdi diyeceksiniz ki; 'bunda ne var?' Eğer bakan bir seyahat acentesi sahibi ise ve o seyahat acentesi sahibi bazı otellerle çalışıyor, bazı otellerle çalışmıyor ise burada elbette kamu yararından öte, ticari ilişkiler gündeme giriyor. Siz, o bakana bazı otellerin ve tesislerin internetteki içeriklerini, mahkeme kararı olmaksızın çıkartma yetkisi tanıyorsunuz. Bunun Anayasa'ya aykırı olduğu açık. İfade özgürlüğünü ihlal ediyor ve iptalini talep ediyoruz" dedi.

'NEDEN DAHA ÖNCE SİZ RESTORE ETMEDİNİZ'

Günaydın, düzenleme ile hazine, belediye ve il özel idaresinde bulunan bazı tesislerin Vakıflar Genel Müdürlüğü uhdesine geçeceğini söyleyerek, "Eğer Vakıflar Genel Müdürlüğü bu vakıflara, bu vakıf mallarına zamanında bakabiliyor idiyse neden bakmadı? ya da 2019 öncesi bu belediyeler AK Parti'deyken bunları Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne alma ihtiyacını niye hissetmedi? Tüm belediyeleri CHP kazandıktan sonra, şimdi vakıf izi bulunduğunu iddia ettiği bütün tesisleri, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesine alıyor, mülkiyetini alıyor. Ben şimdi soruyorum; örneğin Galata Kulesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti'deyken belediye tarafından gayet güzel kullanılıyordu da niye CHP'ye geçince kullanılamasın? Bu kadar büyük bir partizanlığı bir kanun hükmü haline getirmeye utanmıyor musunuz? Ayrıca bu belediyelerle sınırlı değil. Örneğin İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü, Galatasaray Üniversitesi Ortaköy Yerleşkesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, PTT'nin Sirkeci Büyük Postanesi, Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı, Yedikule Hisarı, tarihi istasyonlar, hatta İstanbul Valisi'nin oturduğu bina. Bütün bunları Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün uhdesine ve mülkiyetine alınca daha iyi bakabilecek misiniz? Daha iyi bakabiliyordunuz da neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP tarafından alındığı andan itibaren İBB Miras bunlara el attı ve bunları restore etti? Neden siz daha evvel restore etmemiştiniz? Bu partizanlığınıza bu kanunları alet etmekten utanmıyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi, ne kendi kurumsal kimliği için ne de içinde çalışan herhangi bir siyasetçinin kişisel yararı için burada değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman olduğu gibi, memleketin hukukunu, hakkını korumak için Anayasa Mahkemesi önüne düzenli aralıklarla gelmektedir. 10 küsur yıldır vermediği yürütmeyi durdurma kararını, bu yasalar ve bu düzenlemeler için bir an evvel toplanarak iptal kararı vermesini ve böylesine önemli düzenlemelerin kamu yararı aleyhine hüküm doğurmasının önüne geçmesini, Anayasa Mahkemesi binasının önünde, üyelerinden ve tüm çalışanlarından talep ediyoruz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Anayasa Mahkemesi, Politika, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
