CHP ve İYİ Parti Emekli Aylıkları İçin TBMM'de

22.01.2026 23:34
CHP ve İYİ Parti liderleri, en düşük emekli aylığını artıran kanun teklifinin oylamasına katıldı.

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifinin oylaması öncesinde TBMM Genel Kurulu'na geldi. Özel ile Dervişoğlu'nun, kanun teklifinin oylamasına katılacağı bildirildi.

TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin madde görüşmeleri sürüyor.

15 maddeden oluşan kanun teklifinin 14. maddesinin görüşmeleri sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu salonuna geldi. Özel'in, kanun teklifinin oylamasına katılacağı bildirildi.

Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da, en düşük emekli aylığının artırılmasını da kapsayan kanun teklifinin oylaması öncesinde TBMM Genel Kurulu'na geldi.

Genel Kurul'da, kanun teklifinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kaynak: ANKA

