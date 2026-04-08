CHP\'li meclis üyesi Yüksel Temel gözaltına alındı

Muğla’nın Datça ilçesinde 7 Nisan’da gerçekleştirilen Datça Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel’in konuşması gerçekleştirdi.
Birgün'ün haberine göre; Yüksel Temel hakkında akşam saatlerinde gözaltı kararı verildi. "Kamu görevlisine hakaret" suçundan gözaltına alınan Temel, emniyete götürüldü. Temel'in geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi.
