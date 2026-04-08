Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP'li meclis üyesi Yüksel Temel gözaltına alındı

08.04.2026 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça Belediyesi'nde olağan meclis toplantısında söz alan CHP'li Meclis Üyesi Yüksel Temel, konuşmasının ardından akşam saatlerinde "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Muğla’nın Datça ilçesinde 7 Nisan’da gerçekleştirilen Datça Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısında söz alan CHP’li Meclis Üyesi Yüksel Temel’in konuşması gerçekleştirdi. 

GÖZALTINA ALINDI

Birgün'ün haberine göre; Yüksel Temel hakkında akşam saatlerinde gözaltı kararı verildi. "Kamu görevlisine hakaret" suçundan gözaltına alınan Temel, emniyete götürüldü. Temel'in geceyi karakolda geçirdiği öğrenildi. 

Gözaltı, Muğla, Datça, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 08:44:26. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.