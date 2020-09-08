Cide'de Okçular köyünün yolu asfaltlandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Cide ilçesinde grup köy yolu olarak kullanılan Okçular köyünün yolu asfaltlandı.

Cide Kaymakamlığı Köyleri Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçede gurup köy yolu olarak kullanılan Okçular köyünün 3.2 kilometrelik kısmının asfaltlanması çalışmaları tamamlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Cide Kaymakamı Ömer Sağlam, yürütülen çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Kaymakam Sağlam, Cide'de Okçular gurup köy yolunun 3.2 kilometrelik kısmının 1. Kat asfalt kaplama şeklinde asfaltlandığını belirterek, "İlçemizin en önemli grup köy yollarından olan Okçular (Güren bölgesinde bulunan 24 köyü bağlayan) grup köy yolunun Okçular Köyü girişinde yer alan ve vatandaşlarımız tarafından biran önce yapılması talep edilen 3.2 kilometrelik bölümü, Sayın Valimiz Avni Çakır'ın talimatları doğrultusunda İl Özel İdaresi tarafından kısa sürede tamamlanarak hizmete açıldı. Vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. - KASTAMONU