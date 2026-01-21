Çiftçi Sorunları Tüketiciye Yansıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çiftçi Sorunları Tüketiciye Yansıyor

21.01.2026 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'li İzzet Akbulut, çiftçilerin ekonomik sorunlarını ve fiyat artışlarını TBMM'de açıkladı.

(ANKARA)- CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sorunların tüketiciye de yansıdığını belirterek, "Bugün beyaz peynirin kilosu 2026'da 450 TL, 2022'de 80 TL'ymiş, kaşar peyniri 2022'de ortalama 85 TL iken bugün 520 TL'ye çıkmış, tereyağı 100 TL iken, 600 TL'ye çıkmış. Üreticiye sahip çıkarsak tüketiciyi de bu zulümden kurtarırız" dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, çiftçilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara değindi. Akbulut, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün günümüzde vergi borcu, sigorta borcu, BAĞ-KUR borcu olmayan bir kişinin krediye ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum ama ne yazık ki bugün krediye ihtiyacı olan çiftçilerimize, esnaflarımıza diyorlar ki: Vergi borcun varsa, sigorta borcun varsa, BAĞ-KUR borcun varsa krediden yararlanamazsın. Bakın, üreticiyi cezalandırmanın bedelini tüketiciler de ödüyor. Bugün beyaz peynirin kilosu 2026'da 450 TL, 2022'de 80 TL'ymiş, kaşar peyniri 2022'de ortalama 85 TL iken bugün 520 TL'ye çıkmış, tereyağı 100 TL iken, 600 TL'ye çıkmış. Üreticiye sahip çıkarsak tüketiciyi de bu zulümden kurtarırız."

Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçi Sorunları Tüketiciye Yansıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:58:00. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçi Sorunları Tüketiciye Yansıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.