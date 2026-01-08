Çiftçilere 1 Yıl Faizsiz Kredi Erteleme Talebi - Son Dakika
Ekonomi

Çiftçilere 1 Yıl Faizsiz Kredi Erteleme Talebi

08.01.2026 11:17
TZOB Başkanı Bayraktar, afet ve hastalıklardan etkilenen çiftçiler için kredi geri ödemelerinin 1 yıl ertelenmesini istedi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, afetlerden ve hastalıklardan zarar gören çiftçilerin kredi geri ödemelerinin 1 yıl faizsiz ertelenmesi talebinde bulundu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, özellikle zirai don ve kuraklığın tarım sektörünü önemli ölçüde etkilediğine dikkati çekerek, doğal afetlerin gıda tedarik zinciri ve tüketici fiyatlarını etkilediğini söyledi.

Yaşanan zirai don olaylarının ardından yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile sigortası olmasa da Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilerin maliyetleri, hasar alanları ve oranlarının karşılandığını hatırlatan Bayraktar, "Bilgi eksikliği sebebiyle bazı çiftçilerimiz bu desteklerden faydalanamadı. Girişimlerimiz sonucunda bu mağduriyet de giderildi. Karara göre son başvuru günü olan 24 Temmuz 2025'ten önce müracaatları ve tespitleri yapıldığı halde bilgileri sisteme sehven girilememiş çiftçilerimiz için 821 milyon lira ek ödeme yapıldı ve böylelikle zirai don desteklerinden faydalanamayan çiftçilerimiz de bu desteklerden faydalandı." dedi.

Bayraktar, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok bölgede tarımsal kuraklık görüldüğüne işaret ederek, 2025 yılında bir önceki yıla göre yulafta yüzde 26, arpada yüzde 25, çavdarda yüzde 20, buğdayda yüzde 14 ve kuru baklagilde yüzde 29 oranında üretimin azaldığını bildirdi.

Söz konusu ürünlerin yapılan planlamalarda Türkiye'nin üretim miktarlarını artırmayı hedeflediği stratejik ürünler olduğunu dile getiren Bayraktar, "Zirai dondan zarar gören çiftçilerimize yapıldığı gibi tarımsal kuraklıktan zarar gören çiftçilerimizin de zararları karşılanmalı." diye konuştu.

-"Kredi geri ödemeleri 1 yıl ertelenmeli"

Bayraktar, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için afet öncesi ve sonrasındaki süreçlerin doğru politikalarla yönetilmesi gerekliliğini belirterek, şunları kaydetti:

"Afetlerden ve hastalıklardan zarar gören çiftçilerimizin durumunu bir nebze rahatlatabilmek adına kullanmış oldukları kredilerin geri ödemesi en az 1 yıl faizsiz olarak ertelenmelidir. Şap hastalığı nedeniyle hayvan kaybı olan üreticilerimizin de düşük faizli kredi temin edilmesi suretiyle desteklenmesi sağlanmalıdır."

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Ekonomi, Son Dakika

