Çiftçilerin 2026 Umudu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çiftçilerin 2026 Umudu

29.01.2026 10:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ömer Fethi Gürer, çiftçilere yeterli destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 2025 yılının çiftçiler açısından zor geçtiğini ancak 2026 yılına, kar yağışıyla birlikte umutla girildiğini ifade ederek "Çiftçiye yeterli destek verilmesi şart. Eğer bu olmazsa yine verim ve rekoltede bu kez de gübreden, mazottaki artan fiyatlardan, ilaçtan, tohumdan dolayı çiftçi tarlasını ekemeyecek. Çiftçiye desteği vererek tarlada üretimi yönlendirmeli ve buradan elde edilecek verim, rekolte kaybıyla ithalat yerine kendi ülkemizde kendi kendine yeter boyuta gelmeliyiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, tarım sektöründe yaşanan sorunlara ve 2026 üretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gürer, 2025 yılının çiftçiler açısından zor geçtiğini ancak 2026 yılına kar yağışıyla birlikte umutla girildiğini ifade etti. Gürer şöyle konuştu:

"2025 yılı çiftçilerimiz için kara bir yıl oldu. Verim ve rekolte kaybı yaşandı. Kuraklığın etkisiyle bekledikleri ürünü alamadılar. 2026 yılında ise kar yağışı çiftçiler için umut oldu. Bu süreç doğru yönetilirse bu yıl üretim ve rekolte daha yüksek olabilir. 2002 yılında 19 milyon 600 bin ton buğday yetişen ülkemizde 2025 yılında kuraklığın etkisi ve yeterli desteğin verilmemesi nedeniyle 17 milyon 900 bin tona kadar buğday üretimimiz düşmüştü. Bu yıl umutlu başladı. Ama bu sefer de çiftçiler bankaya gidip kredi almak istiyorlar. Bir kısmı ekimini yaptı gübre alacak diğeri ekim için mazot, ilaç, tohum alacak. Banka diyor ki 'Bağ-kur primi borcunu yatırmadan sana kredi vermem.' Şu durumda çiftçilerimiz krediye erişiminde bankalarda sorun yaşıyor. Oysa çiftçiye 'Al krediyi ek' demek lazım. Ülkemizde çiftçiye desteği zamanında ve doğru da vermek gerekiyor. 2026 yılında Tarım Kanunu'nun 21'inci maddesine göre çiftçiye verilmesi gereken destek 772 milyar lira görünüyor. Ama verilen destek 168 milyar. İşin daha ilginci Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kendisinin bütçesi de 542 milyar. Yani çiftçiye yeterli destek verilmesi şart. Eğer bu olmazsa yine verim ve rekoltede bu kez de gübreden, mazottaki artan fiyatlardan, ilaçtan, tohumdan dolayı çiftçi üretimde tarlasını ekemeyecek. Çiftçimiz ilaç, tohum, gübre, mazot, tarla gideri, traktör gideri, su parası, elektrik parası derken zor durumda. Çiftçiye desteği vererek tarlada üretimi yönlendirmeli ve buradan elde edilecek verim, rekolte kaybıyla ithalat yerine kendi ülkemizde kendi kendine yeter boyuta gelmeliyiz."

Kaynak: ANKA

Ömer Fethi Gürer, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çiftçilerin 2026 Umudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adanalı seyyar satıcı “milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum“ deyip isyan etti Adanalı seyyar satıcı "milyonlar boşanıyor, ben boşanamıyorum" deyip isyan etti
Kaan’ın hayatı bir günde altüst oldu Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum Kaan'ın hayatı bir günde altüst oldu! Grip diye hastaneye gittiler, 4 yıldır yatağa mahkum
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı
Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi Eksperde dünyası başına yıkıldı Aracını satmak isterken alıcıya cebinden para verdi! Eksperde dünyası başına yıkıldı
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan Türkiye’de sinsi plan Hedeflerinde İncirlik vardı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan Türkiye'de sinsi plan! Hedeflerinde İncirlik vardı
Görüntü İstanbul’un tarihi semtinden Turisti tekme tokat dövdü Görüntü İstanbul'un tarihi semtinden! Turisti tekme tokat dövdü

11:41
Binlerce kez paylaşıldı Sergen Yalçın’ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
Binlerce kez paylaşıldı! Sergen Yalçın'ın Haaland için söyledikleri yeniden gündemde
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:15
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
Otobüs durağında skandal görüntü: Karşısındaki kadınlara bakarak...
10:52
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor Pilot il olarak Erzurum seçildi
Kırmızı et fiyatlarını düşürecek proje geliyor! Pilot il olarak Erzurum seçildi
10:38
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Sahnedeki kişi devlet başkanı
Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Sahnedeki kişi devlet başkanı
10:31
Kara kış geri geliyor Meteoroloji’den 20 ile sarı kodlu uyarı
Kara kış geri geliyor! Meteoroloji'den 20 ile sarı kodlu uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 11:53:05. #7.11#
SON DAKİKA: Çiftçilerin 2026 Umudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.