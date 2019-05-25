Son Dakika Haberleri: Çifteler ve Mihalıççık CHP'den Ataç'a ziyaret

Çifteler ve Mihalıççık CHP'den Ataç'a ziyaret

4 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çifteler ve Mihalıççık CHP ilçe yönetimleri ile bir araya geldi.

Çifteler ve Mihalıççık CHP'den Ataç'a ziyaret, System.String[]
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Çifteler ve Mihalıççık CHP ilçe yönetimleri ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP yönetimlerini makamında ağırladı. Başkan Ataç ilk olarak CHP Çifteler İlçe Başkanı Emrah Guzey ve CHP Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakçı ile bir araya geldi. Ziyarette konuklar, Başkan Ataç'ı dördüncü kez seçildiği görevinde başarılar diledi. Başkan Ataç daha sonra CHP Mihalıççık ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Bu buluşmada da konukları Başkan Ataç'ı yerel seçimlerde elde ettiği sonuçtan dolayı tebrik etti.

Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:26 Kaynak: İHA
Tepebaşı, Mihalıççık, Çifteler, Cumhuriyet Halk Partisi, Yaşam
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