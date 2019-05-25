Çifteler ve Mihalıççık CHP'den Ataç'a ziyaret

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Çifteler
ve Mihalıççık CHP
ilçe yönetimleri ile bir araya geldi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP yönetimlerini makamında ağırladı. Başkan Ataç ilk olarak CHP Çifteler İlçe Başkanı Emrah
Guzey ve CHP Çifteler Belediye Başkan adayı Zehra Konakçı
ile bir araya geldi. Ziyarette konuklar, Başkan Ataç'ı dördüncü kez seçildiği görevinde başarılar diledi. Başkan Ataç daha sonra CHP Mihalıççık ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Bu buluşmada da konukları Başkan Ataç'ı yerel seçimlerde elde ettiği sonuçtan dolayı tebrik etti.
Konuklarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Ataç, günün anısına hatıra fotoğrafı da çektirdi. - ESKİŞEHİR