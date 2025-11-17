Çiğli Belediyesi'nden Astronomi ve Uzay Etkinliği - Son Dakika
Çiğli Belediyesi'nden Astronomi ve Uzay Etkinliği

17.11.2025 16:40
Çiğli Belediyesi, ara tatilde 650 çocuğa astronomi ve uzay temalı unutulmaz bir deneyim sunarak, hayallerini resmetme fırsatı verdi. Etkinlikte interaktif atölyeler, planetaryum gösterileri ve uçuş simülasyonları ile çocuklar, uzayın büyüleyici dünyasında keyifli anlar yaşadı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, ara tatilde çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü'nde 14-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Hayalindeki Uzayı Çiz – Kampüsü Ücretsiz Gez" etkinliği yoğun ilgi gördü. İki gün süren etkinlikte, hayal ettikleri uzayı resmedip kampüse getiren öğrenciler hem çizimlerini sergiledi hem de uzayın büyüleyici dünyasında keyifli bir yolculuğa çıktı.

Etkinliğe katılan 650 çocuk, hayal ettikleri uzayı resmederek kampüse getirdi. Rengarenk çizimlerini sergileme fırsatı bulan minikler, planetaryum gösterilerinden uçuş simülasyonlarına, gökyüzü gözlem alanlarından interaktif uzay deneyimlerine kadar birçok farklı etkinliği ücretsiz olarak deneyimledi. Dolu dolu geçen iki gün, çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini sağladı.

Hayaller Tuvale, tuval uzaya taştı

Etkinlik boyunca çocuklar, uzayla ilgili temel bilgileri eğlenceli atölyelerle öğrenirken, aynı zamanda takım çalışması ve yaratıcılık becerilerini de geliştirme fırsatı buldu. Kampüs içerisinde sergilenen çizimler, ziyaretçilerden büyük beğeni toplarken, minik sanatçılar da eserlerinin sergilenmesinden dolayı gurur dolu anlar yaşadı.

"Çocuklarımızın hayalleri geleceğimizi aydınlatıyor"

Etkinlik hakkında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın hayal gücü, geleceğin bilim insanlarını, astronotlarını ve mucitlerini yetiştirecek en büyük güç. Onların uzaya duyduğu merakı desteklemek, bilimle iç içe büyümelerini sağlamak bizim en büyük görevimiz. Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsümüzü bu amaçla kurduk. Bugün burada 650 çocuğumuzun hayalini çizdiği uzayı görmek, onların gözlerindeki ışıltıya tanıklık etmek bizler için tarifsiz bir mutluluk. Çiğli'de bilimin ışığında büyüyen bir nesil yetişiyor."

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Sanat, Son Dakika

