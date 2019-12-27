Çılgınlar Kulübü'nün yeni yıl konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çılgınlar Kulübü'nün yeni yıl konseri - Son Dakika

Çılgınlar Kulübü'nün yeni yıl konseri

6 saat önce

Tepebaşı Belediyesi'nin Espark AVM ile birlikte düzenlediği yeni yıl konserinde Çılgınlar Kulübü Eskişehirli müzikseverler ile buluştu.

Çılgınlar Kulübü'nün yeni yıl konseri, System.String[]

Tepebaşı Belediyesi'nin Espark AVM ile birlikte düzenlediği yeni yıl konserinde Çılgınlar Kulübü Eskişehirli müzikseverler ile buluştu.


Espark AVM yanındaki otopark alanında düzenlenen konserde, Eda ve Metin Özülkü, Yeşim Salkım ve Ferda Anıl Yarkın'dan oluşan Çılgınlar Kulübü, vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Soğuk havaya rağmen konser alanını dolduran Eskişehirliler, 4'lünün seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. "Seninle Olmak Var Ya", "Aramadın Aylardır", "Sonuna Kadar", "Zorlama Güzelim", "Deli Mavi" gibi sevilen eserleri coşkuyla seslendiren sanatçılar, keyifli bir konser gerçekleştirdi.


Konserde coşkulu kalabalığa hitap eden Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehirlilerin yeni yılını kutladığı konuşmasında, "Bugün yine Espark AVM'nin destekleri ile güzel bir konser gerçekleştiriyoruz. Klasikleşmiş şarkıları dinlemek hepimizin çok hoşuna gitti, güzel bir gece geçiriyoruz. Diliyorum ki 2020, 2019'dan daha güzel geçmesi, vatandaşlarımızın mutlu olması, işsizliğin ve ekonomik krizin sona ermesi Ayrıca ülkemizin huzur ve barış içinde 2020 yılını geçirmesini temenni ediyorum. Bu güzel gecede bizlerle birlikte olan sevgili sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinin klasikleşmiş, ezberimizde olan şarkıları var. Ayrıca sizlerle buluşturduğumuz sanatçılarımızın her biri Atatürk'e ve ilkelerine bağlı sanatçılar. Biliyorsunuz; bu sahneye her zaman Atatürkçü, çağdaş ve laik sanatçılarımız çıkabilir" ifadelerini kullandı.


Konuk sanatçılar da Başkan Ataç'a teşekkür ederek, "Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sözleri ile alanı dolduran Eskişehirlilerden büyük alkış aldı.


Espark AVM Müdürü Berkay Damgacı da "Hepiniz konserimize hoş geldiniz, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. Yeni yılda herkese sağlıklı, huzurlu yepyeni başlangıçlar diliyoruz. İyi eğlenceler" dedi. Başkan Ataç ve Damgacı daha sonra sanatçılara üzerlerinde isimlerinin yazılılı olduğu Eskişehirspor atkıları ve formaları armağan etti.


Yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda ise sanatçılar ve Başkan Ataç, İzmir Marşı'nı seslendirdi. Eskişehirlilerin de coşku ile eşlik ettiği İzmir Marşı'nın ardından yeni yıl konseri, alkışlar eşliğinde sona erdi. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı, ESPARK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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