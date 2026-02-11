ÇİMSA ÇBK Mersin Yarı Finale Koşuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

ÇİMSA ÇBK Mersin Yarı Finale Koşuyor

ÇİMSA ÇBK Mersin Yarı Finale Koşuyor
11.02.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇİMSA ÇBK Mersin, Panathinaikos'u yenerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini 91-87 yenen ÇİMSA ÇBK Mersin, yarın yapacağı ikinci maçtan da galip gelerek kupada yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Geçen yıl gösterdiği başarıyla bu sezon FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan ÇİMSA ÇBK Mersin, bu ligde istediği hedeflere ulaşamadı.

Aldığı tek galibiyetle grubu son sırada tamamlayan ve yoluna FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turundan devam eden ÇİMSA ÇBK Mersin, ilk olarak Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'i ardından Litvanya'nın Kibirkstis-TOKS ekibini yenerek kupada çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek finalin ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos ekibini deplasmanda mağlup ederek, tur avantajı yakalayan Mersin ekibi, yarın saat 19.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda rakibiyle ikinci maçına çıkacak.

Mersin ekibi bu maçtan da galibiyetle dönerek hem kupada yarı finale çıkmayı hem de sahasında taraftarını sevdirmeyi istiyor.

"Genel olarak takımımız maça hazır"

ÇİMSA ÇBK Mersin Başantrenörü George Dikeoulakos, AA muhabirine, ilk maçı zor bir atmosferde oynadıklarını söyledi.

Zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını dile getiren Dikeoulakos, Panathinaikos'a göre daha iyi takım olduklarını ifade etti.

İlk maçta hücumda iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan Dikeoulakos, şöyle konuştu:

"İkinci maçta da iyi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerektiğini düşünüyorum. Güzel bir atmosferde, daha iyi takım olmamızın verdiği güçle ve oyuncularımızın kalitesiyle bir sonraki tura geçeceğiz. Koçlar, her zaman takımdan daha iyi olmasını ister. Bizim hayatımız böyle geçiyor. Genel olarak takımımız maça hazır. Kupada maç maç düşünüyoruz ama oynayacağımız her maçı kazanmak istiyoruz."

Dikeoulakos, önemli bir maça çıkacaklarını ve taraftar desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Takım kaptanı Asena Yalçın: "Turu geçeceğimize inanıyoruz"

Takım kaptanı Asena Yalçın da ilk maçın kolay geçmediğini ancak güzel bir galibiyet aldıklarını dile getirdi.

Maçta 4 sayılık avantajlarının bulunduğunu anlatan Asena, "Burada maçı kazanıp yarı finale gitmek istiyoruz. Arada Nesibe Aydın maçı oynadık. Bu maça hazırlık gibi oldu. Nesibe Aydın çok kaliteli bir takım. Takımda hava gayet iyi. Turu geçeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Panathinaikos, Mersin, Çimsa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ÇİMSA ÇBK Mersin Yarı Finale Koşuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu
Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor İşte nedeni Maç başına kulübün kasasından 25 bin euro çıkarıyor! İşte nedeni
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia Messi dünya devine başkan olacak Bomba iddia! Messi dünya devine başkan olacak
24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü 24 yaşındaki hamile kadını önce darbetti sonra silahla vurarak öldürdü
Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan Yaşlı adam duyunca felç geçirdi Oğlunun ölümünün ardından gelinden şok plan! Yaşlı adam duyunca felç geçirdi

10:29
Özgür Özel’den Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum
10:26
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
Oyuncu Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti
10:24
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
Tacizden tutuklanan belediye başkanının başını yakan mesajlar
10:09
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net
10:03
Epstein dosyasında sansürlenen “zengin ve güçlü“ 6 kişi deşifre oldu
Epstein dosyasında sansürlenen "zengin ve güçlü" 6 kişi deşifre oldu
09:31
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 11:31:24. #.0.5#
SON DAKİKA: ÇİMSA ÇBK Mersin Yarı Finale Koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.