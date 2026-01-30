Çin 38 Milyon Araç Geri Çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin 38 Milyon Araç Geri Çağırdı

30.01.2026 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, 14. Beş Yıllık Plan kapsamında 38 milyon otomobili geri çağırarak güvenlik denetimlerini güçlendirdi.

BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin, kusurlu ürün geri çağırma sistemini güçlendirme çabaları kapsamında, 14. Beş Yıllık Plan döneminde (2021-2025) 38 milyondan fazla otomobili geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi perşembe günü yaptığı açıklamada, söz konusu geri çağırmalar toplam 1.074 parti halinde gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu dönemde 40,4 milyondan fazla ürünü kapsayan toplam 4.190 tüketici ürünün geri çağırıldığını kaydeden idare, piyasa düzenleyici birimlerin kalite ve güvenlik denetimlerini istikrarlı biçimde güçlendirdiğini vurguladı.

Bu kapsamda, üretim lisansı yönetimi 14 kategori ve 27 tür sanayi ürünü için uygulanmaya başlandı. Taşınabilir şarj cihazları ve elektrikli bisiklet kaskları gibi yüksek riskli ürünler zorunlu sertifikasyon yönetimi kapsamına alındı. Zorunlu bir güvenlik değerlendirme standardı olan Çin Zorunlu Sertifikası (CCC) işareti ile ilgili pilot reform, taşınabilir şarj cihazları da dahil olmak üzere 3 kategori ve 11 tür yüksek riskli ürüne uygulandı. Ayrıca, çevrimiçi olarak satılan ve taşınabilir şarj cihazlarını da içeren 10 temel ürün için kodlama ve doğrulama konusunda bir pilot program başlatıldı.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin 38 Milyon Araç Geri Çağırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi Tartıştığı kişiyi silahla vurup başında bekledi
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor
Beckham ailesi gündemden düşmüyor Geline babasından dudak uçuklatan harçlık Beckham ailesi gündemden düşmüyor! Geline babasından dudak uçuklatan harçlık
ABD ile gerilim yaşayan İran’dan savaş hazırlığı Bin tanesi aynı anda envantere alındı ABD ile gerilim yaşayan İran'dan savaş hazırlığı! Bin tanesi aynı anda envantere alındı

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 13:58:44. #7.11#
SON DAKİKA: Çin 38 Milyon Araç Geri Çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.