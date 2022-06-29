Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

29.06.2022 15:16
Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang'un Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 14. Taiwan Boğazı Forumu, Temmuz ayı ortalarında Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenecek.

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi'nin Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang'un Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, 14. Taiwan Boğazı Forumu, Temmuz ayı ortalarında Fujian eyaletinin sahil kenti Xiamen'de düzenlenecek. Ma, düzenlediği basın toplantısında, bu yılki forumun temasının insanlar arası alışverişlerin teşvik edilmesi ve Taiwan Boğazı genelinde bütünleşmiş kalkınmanın derinleştirilmesi olduğunu söyledi. Ma, bu etkinlikle Boğaz'ın her iki yakasındaki insanlar arasında derinleşen alışverişlerin ve daha yakın bağların kurulmasının kolaylaşmasının beklendiğini kaydetti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xiamen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ana Karası Temmuz Ayında 14. Taiwan Boğazı Forumu'na Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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