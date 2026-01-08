Çin: Çok Taraflılığı Savunacağız

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, her daim çok taraflılığı savunacaklarını, Birleşmiş Milletler'in uluslararası ilişkilerdeki merkezi rol oynamasını destekleyeceklerini ve daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sistemini teşvik etmek üzere uluslararası toplumla çalışacaklarını sürdüreceklerini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın çarşamba günü 66 uluslararası kuruluştan çekilme öngören genelgeyi imzalamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu genelge kapsamında ABD'nin 31'i BM'ye bağlı, 35'i BM dışı kuruluştan çekilmesi planlanıyor.