Son Dakika Haberleri: Çin'de okulların açıldığı gün ilkokulda bıçaklı saldırı: Sekiz çocuk öldü
BBC
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Çin'de okulların açıldığı gün ilkokulda bıçaklı saldırı: Sekiz çocuk öldü

3 saat önce

Çin'in doğusundaki Hubei eyaletinde okulların açıldığı gün bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az sekiz çocuk hayatını kaybetti.

Çin'de okulların açıldığı gün ilkokulda bıçaklı saldırı: Sekiz çocuk öldü, System.String[]

Çin'in doğusundaki Hubei Eyaleti'nde okulların açıldığı gün bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az sekiz çocuk hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Enşi kentinde yaşanan olayda iki çocuğun da yaralandığını ve 40 yaşındaki Yu adlı saldırganın yakalandığını açıkladı.

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, sınıflarına girmek üzere olan öğrencileri rastgele bıçaklayan saldırganın daha önce kız arkadaşının gözünün oymaya çalıştığı için sekiz yıl hapis yattığını ve Mayıs'ta serbest kaldığını öne sürdü.





Okullara saldırılar artıyor

Bu yılın başlarında Pekin'de elinde çekiçle ilkokul çocuklarına saldıran bir kişi 20 öğrenciyi yaralamıştı.

Geçen yıl Haziran'da Shanghay'da bir ilkokulun önünde düzenlenen bıçaklı saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti.

Geçen yıl Nisan'da ülkenin kuzeybatısındaki Şhanşi eyaletinde kendisine zorbalık yapan arkadaşlarından intikam almak için bir ortaokula saldıran bıçaklı bir eski öğrenci dokuz kişiyi öldürdü, 10'dan fazla kişiyi de yaraladı.

2014'te de Guangşi eyaletinde bir adam okula giden dört çocuğu bıçaklayarak öldürmüştü.

Pazartesi günkü son saldırının ardından sosyal medyada okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısı yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hubei, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:44 
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