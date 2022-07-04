Çin'de Otomobil Alım Vergisinde Yapılan İndirimden Bir Ayda 1 Milyonun Üzerinde Otomobil Yararlandı - Son Dakika
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Çin'de Otomobil Alım Vergisinde Yapılan İndirimden Bir Ayda 1 Milyonun Üzerinde Otomobil Yararlandı

04.07.2022 17:10
Çin'de Otomobil Alım Vergisinde Yapılan İndirimden Bir Ayda 1 Milyonun Üzerinde Otomobil Yararlandı

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey vergi idaresine göre, otomobil alım vergisinde yapılan indirimden, politikanın uygulanmaya başlamasının ilk ayında yaklaşık 1,09 milyon otomobil yararlandı.

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey vergi idaresine göre, otomobil alım vergisinde yapılan indirimden, politikanın uygulanmaya başlamasının ilk ayında yaklaşık 1,09 milyon otomobil yararlandı. Çin Devlet Vergi İdaresi'nin açıkladığı veriler, bazı düşük emisyonlu binek araçlara uygulanan vergi indirimi politikasının, otomobil alıcılarına yaklaşık 7,1 milyar yuan (yaklaşık 1,06 milyar ABD doları) tasarruf sağladığını gösterdi.

Çin, Mayıs ayı sonlarında, fiyatı 300.000 yuandan fazla olmayan ve 2 litre veya daha küçük motorlu binek araçlar için otomobil alım vergisini 1 Haziran'dan itibaren yıl sonuna kadar yarıya indirmeye karar vermişti. Bu indirim, otomobil satışlarının ülkede tüketimin büyümesinde çok önemli olması nedeniyle, ekonominin istikrarının korunmasını amaçlayan Çin'in politika karmasının bir parçasını oluşturuyor. Son sektör verileri, Çin'de otomobil satışlarının arttığını gösteriyor. 1-26 Haziran döneminde binek araçlarının perakende satışları bir önceki yıla kıyasla yüzde 27 artışla 1,42 milyon adedi aştı.

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Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin'de Otomobil Alım Vergisinde Yapılan İndirimden Bir Ayda 1 Milyonun Üzerinde Otomobil Yararlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de Otomobil Alım Vergisinde Yapılan İndirimden Bir Ayda 1 Milyonun Üzerinde Otomobil Yararlandı - Son Dakika
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