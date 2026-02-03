Çin'de Rüşvetle Mücadele Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin'de Rüşvetle Mücadele Artıyor

03.02.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, görev sırasında işlenen suçlara karşı mücadelesini güçlendirerek 26.000 dava açtı.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin, geçtiğimiz yıl görev ifası sırasında işlenen suçlara, özellikle de halkın geçim kaynakları açısından hayati önem taşıyan kilit alan ve sektörlerdeki rüşvet suçlarına yönelik mücadelesini artırdı.

Yüksek Halk Savcılığının salı günü açıkladığı verilere göre, ülke genelindeki savcılıklar 2025'in ocak-kasım döneminde, finans, kamu iktisadi teşebbüsleri, enerji ve inşaat gibi kilit sektörlerde görev ifası sırasında işlenen suçlar kapsamında 7.800'den fazla kişi hakkında dava açtı.

Sağlık ve eğitim gibi halkın geçim kaynakları açısından hayati önem taşıyan sektörlerde ise görevle bağlantılı suçlar nedeniyle 4.100'den fazla kişiye dava açıldı.

Verilere göre görev sırasında işlenen suçlar nedeniyle hakkında dava açılan kişi sayısı söz konusu dönemde bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla toplam 26.000'e ulaştı.

Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında, görev ifası sırasında işlenen suçlar kapsamında yurt dışına kaçan 12 şüpheli Çin'e geri dönmeye ikna edildi, geri gönderildi ya da iade edildi. Aynı kapsamda, görevle bağlantılı suçlardan aranan 23 firari hakkında da tutuklama kararı çıkarıldı.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Rüşvetle Mücadele Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:34:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'de Rüşvetle Mücadele Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.