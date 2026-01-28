Çin'de Seyahatler Yüzde 14,2 Arttı - Son Dakika
Çin'de Seyahatler Yüzde 14,2 Arttı

28.01.2026 18:19
Çin'in vize muafiyeti programları ile 2025'te seyahat sayısı 697 milyonla yüzde 14,2 yükseldi.

Çin'de vize muafiyet programlarının genişlemesiyle 2025'te sınır aşırı seyahatlerin sayısının yüzde 14,2 arttığı bildirildi.

Ulusal Göç İdaresinin verilerine göre, yıl içinde Çin'den ülke dışına ve ülke dışından Çin'e toplam 697 milyon seyahat yapıldı.

Sınır aşırı seyahatlerin sayısı önceki yıla göre yüzde 14,2 artış kaydederken, yurt dışından Çin'e gelenlerin sayısı yüzde 26,4 artışla 82 milyona ulaştı.

Çin'in vize muafiyet programı kapsamındaki ülkelerden gelenler, ziyaretçilerin yüzde 73'ünü oluştururken, bu ziyaretler önceki yıla kıyasla yüzde 49,5 arttı.

Çin, Aralık 2023'te 6 ülkeyle başlayan ve 15 günle sınırlanan vize muafiyeti programının süresini 30 güne yükseltilirken programa dahil edilen ülkelerin sayısını 47'ye çıkarmıştı. Ayrıca 55 ülkenin vatandaşlarına da 10 güne kadar vizesiz geçiş imkanı sağlanmıştı.

Pekin'in 29 ülke ile de karşılıklı vize muafiyetleri bulunuyor.

Kaynak: AA

