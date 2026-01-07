Çin'den ABD'ye Güvenlik Uyarısı

BEİJİNG, 7 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, nüfuz alanlarını bölmenin ve jeopolitik cepheleşmeyi körüklemenin, dünyaya barış getirmek bir yana, hiçbir ülkeyi daha güvenli hale getirmeyeceğini söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "Bu bizim yarım küremiz ve Başkan Donald Trump güvenliğimizin tehdit edilmesine izin vermeyecektir" şeklindeki son açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Mao, "Sürdürülebilir güvenlik ancak ortak güvenlik ve işbirliğine dayalı güvenlikle elde edilir" dedi.