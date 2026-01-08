Çin'den ABD'ye Sert Tepki - Son Dakika
Çin'den ABD'ye Sert Tepki

08.01.2026 17:35
Çin, ABD'nin uluslararası sularda gemilere el koymasını uluslararası hukuk ihlali olarak nitelendirdi.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin uluslararası sularda yabancı gemilere keyfi şekilde el koymasının ciddi bir uluslararası hukuk ihlali teşkil ettiğini söyledi.

Mao perşembe günkü basın toplantısında Kuzey Atlantik'te Rusya bandıralı bir petrol tankerine ABD güçleri tarafından el konulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mao, uluslararası hukukta dayanağı bulunmayan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nce yetkilendirilmemiş yasadışı tek taraflı yaptırımlara her daim karşı çıktıklarını ifade etti.

Mao, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine aykırı olan, diğer ülkelerin egemenlik ve güvenliğini ihlal eden her türlü eyleme karşı olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

