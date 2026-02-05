Çin\'den Hainan\'a Sıfır Gümrük Vergisi

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin, Hainan Serbest Ticaret Limanı bölgesi sakinlerinin tüketimine yönelik belirli ithal mallara sıfır gümrük vergisi politikasını uygulamaya başladı.

Maliye Bakanlığı, Gümrük Genel İdaresi ve Devlet Vergi İdaresi'nden perşembe günü yapılan ortak açıklamada söz konusu politikanın derhal yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bu kapsamda Hainan Serbest Ticaret Limanı bölgesi sakinlerinin, belirli perakende mağazalarından satın aldıkları bu kapsama giren mallar, ithalat vergilerinden ve ithalat aşamasında ve yurtiçi aşamalarda uygulanan katma değer vergisi ve tüketim vergisinden muaf tutulacak.

Uygulamadan Hainan kimlik kartına, yerel oturma iznine veya yerel sosyal güvenlik kartına sahip Çin vatandaşları ve Hainan'da çalışan, yaşayan ve geçerli oturma izni olan yabancılar yararlanabilecek.

Uygulamadan yararlanma hakkı olan kişiler için satın alınan ürün sayısında herhangi bir sınırlama olmaksızın yıllık 10.000 yuan (yaklaşık 1.437,4 ABD doları) tutarında gümrüksüz alışveriş kotası belirlendi. Söz konusu politika kapsamında satın alınabilecek ürünler arasında belirli yiyecek ve içecekler, günlük hayatta kullanılan kimyasal ürünler, ev eşyaları ve çocuk bakım malzemeleri bulunuyor.

Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda yüksek standartların oluşturulmasına yönelik daha geniş çaplı çabalar kapsamında başlatılan uygulamayla, ada sakinlerinin adanın dışa açılımından doğrudan yararlanabilmesi ve kazanç duygularının güçlendirilmesi hedefleniyor.