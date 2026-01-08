Çin'den Japonya'ya İhracat Kontrolleri Yanıtı - Son Dakika
Çin'den Japonya'ya İhracat Kontrolleri Yanıtı

08.01.2026 10:04
Çin, Japonya'nın açıklamalarını eleştirerek ihracat önlemlerinin meşru olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına getirdikleri kontrol önlemlerinin tamamen meşru, haklı ve yasal olduğunu söyledi.

Mao çarşamba günkü basın toplantısında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Taiwan hakkındaki hatalı açıklamalarının, Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini, Çin'in içişlerine açıkça müdahale anlamına geldiğini ve Çin'e karşı güç kullanımı tehdidi içerdiğini belirtti.

Ulusal güvenlik ve çıkarlarını savunma ve hem nükleer silahların yayılmasının önlenmesi yükümlülüğü hem de diğer uluslararası yükümlülüklerini yerine getirme amacıyla yasa ve yönetmeliklere uygun önlemler aldıklarını kaydeden Mao, bu önlemlerin tamamen meşru, haklı ve yasal olduğunu vurguladı.

Mao, "Japonya'ya sorunun temel nedeniyle yüzleşme, öz eleştiri yapma, yanlışlarını düzeltme ve Takaiçi'nin hatalı açıklamalarını geri alma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

