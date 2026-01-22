Çin'den Japonya'ya Ziyaretler Düşüyor - Son Dakika
Çin'den Japonya'ya Ziyaretler Düşüyor

22.01.2026 11:27
2025'te Çin'den Japonya'ya gelen ziyaretçi sayısı %45,3 azaldı. Ekonomik etkiler endişe yaratıyor.

TOKYO, 22 Ocak (Xinhua) -- Aralık 2025'te Çin anakarasından Japonya'ya giden ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 45,3 düşüşle yaklaşık 330.400 kişiye geriledi.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü'nün çarşamba günü yayımladığı veriler söz konusu düşüşün, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 2025 yılı kasım ayında Taiwan konusundaki hatalı açıklamalarının ardından belirgin hale geldiğini gösteriyor. Ekim 2025'te 715.700 olan sayı kasım ayında 562.600'e gerilemişti.

Japon medyası ve uzmanlar, Takaiçi'nin söz konusu açıklamalarının ardından Çin-Japonya ilişkilerinde yaşanan gerginliğin, perakende, konaklama ve yeme-içme sektörleri de dahil olmak üzere ülke ekonomisinin çeşitli sektörleri ve toplum üzerinde olumsuz etkilere yol açtığını belirtiyor.

Japonya'nın en büyük seyahat acentesi konumundaki Japonya Seyahat Bürosu Vakfı, Japonya'ya Çin anakarasından gelecek ziyaretçilere ilişkin belirsizlik nedeniyle 2026 yılında ülkeye gelecek toplam turist sayısının yüzde 3 düşebileceğini öngörüyor.

Kaynak: Xinhua

Japonya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

