Çin\'den Uluslararası Hukuk Vurgusu

ÇİN Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, büyük ülkelerin uluslararası hukukun otoritesine saygı göstermek konusunda öncü rol oynaması gerektiğini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, bugün düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Mao, ABD Başkanı Donald Trump'ın, uluslararası hukuka ihtiyacı olmadığı açıklamasıyla ilgili, "Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ile ilkelerine dayanan uluslararası hukuk, mevcut uluslararası düzenin temeli ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde kritik bir dayanak" dedi.

Sözcü Mao, uluslararası hukuku savunmanın, uluslararası adalet ve hakkaniyeti koruyarak dünyanın yeniden 'orman kanunlarına' dönmesini engelleyen kritik unsur olduğunu belirtti. Mao, büyük ülkelerin, uluslararası hukukun otoritesine saygı göstermek ve bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmek konusunda öncü rol oynaması gerektiğini de söyledi.