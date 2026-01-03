Çin'den Venezuela Uyarısı - Son Dakika
Çin'den Venezuela Uyarısı

03.01.2026 17:38
Çin, ABD'nin Venezuela'ya müdahalesi sonrası vatandaşlarını seyahat etmeme konusunda uyardı.

Çin, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından vatandaşlarına yakın gelecekte bu ülkeye seyahat etmekten kaçınmaları uyarısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Dairesinin WeChat hesabında yayımlanan açıklamada, ABD'nin saldırılarının ülkedeki güvenlik riskini artırdığı belirtildi.

Vatandaşlara Venezuela'ya seyahat etmekten kaçınmaları uyarısı yapılan açıklamada, halen bu ülkede bulunan Çin vatandaşları ve kuruluşlarına da yerel güvenlik durumunu dikkatli takip etmeleri, güvenlik önlemleri ve acil durum tedbirlerini güçlendirmeleri tavsiye edildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, gereksiz dışarı çıkmaktan kaçınmaları, çatışma bölgeleri ve hassas alanlardan uzak durmaları, acil durumları yerel polsi birimlerine bildirmeleri ve Çin Büyükelçiliği ile temas kurmaları salık verildi.

Pekin yönetimi, ABD'nin askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle birlikte ülkeden kaçırıldığı iddialarına ilşkin henüz bir açıklama yapmadı.

Olay

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri duyulmuştu.

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, saldırılardan ABD sorumlu tutulmuş ve VenezuelaDevlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülke genelinde "dış müdahaleden kaynaklanan olağanüstü durum" ilan eden kararnameyi imzaladığı belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Venezuela'da geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıklamıştı.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi'nde iddianame düzenlenerek suç duyurusunda bulunulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

