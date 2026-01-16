RİZHAO, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaleti açıklarında, CERES-1 Y7 roketini fırlatarak planlanan yörüngeye yeni bir uydu grubu gönderdi.
Tianqi uydu grubuna ait uyduları taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 04.10'da fırlatıldı. Denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Çin'den Yeni Uydu Fırlatıldı - Son Dakika
