Çin Devlet Başkanı Şi, "ekonomik kayıplara rağmen virüsle mücadele" mesajı verdi - Son Dakika
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Çin Devlet Başkanı Şi, "ekonomik kayıplara rağmen virüsle mücadele" mesajı verdi

29.06.2022 20:05
Çin Devlet Başkanı Şi, "ekonomik kayıplara rağmen virüsle mücadele" mesajı verdi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yol açtığı ekonomik maliyetlere rağmen halk sağlığını korumak için Kovid-19 ile mücadele yöntemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yol açtığı ekonomik maliyetlere rağmen halk sağlığını korumak için Kovid-19 ile mücadele yöntemlerini sürdüreceklerini bildirdi.

Devlet Başkanı Şi, salgında ilk vakaların ortaya çıktığı Hubey eyaletinin merkezi Vuhan'ı ziyaret etti.

Ziyaretinde, Çin'in salgının başından bu yana izlediği stratejinin ve koruma tedbirlerinin insan hayatını korumada başarıya ulaştığını vurgulayan Şi, "Her ne kadar ekonomi üzerinde geçici olumsuz etkileri olsa da halkın yaşamını ve sağlığını tehlikeye atmamalı, özellikle yaşlıları ve çocukları korumalıyız." dedi.

Şi, Çin'in büyük nüfusu göz önüne alındığında, kitle bağışıklığı siyasetini benimsemenin ve salgın kontrollerini gevşetmenin ülkeyi felakete sürükleyebileceğini belirterek, "Kovid-19'la mücadele ile ekonomik ve sosyal kalkınma arasında denge kurabileceğimize inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Salgının ekonomi üzerindeki etkisi

Çin'de yılbaşından bu yana, başta en büyük kent Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Vuhan kentinde Kovid-19'a ilişkin ilk vakaların görülmesinden bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Pekin yönetiminin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalesi ve ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Diğer ülkeler, Kovid-19'a karşı salgın koruma tedbirlerini büyük ölçüde kaldırıp normalleşmeye giderken, Çin'in mücadele stratejisini zaman içinde nasıl uyarlayacağı belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Ekonomi, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Başkanı Şi, 'ekonomik kayıplara rağmen virüsle mücadele' mesajı verdi - Son Dakika

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