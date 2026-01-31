Çin İmalat PMI Ocak'ta Düşüş Gördü

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in imalat sektöründe satın alma yöneticileri endeksi (PMI), bazı sektörlerin geleneksel olarak dönemsel durgunluk haline girmesi ve etkin piyasa talebinin yetersiz kalması nedeniyle ocak ayında 49,3'e geriledi.

Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre endekste önceki aya göre 0,8 yüzde puan düşüş görüldü. Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Genel daralmaya karşın fabrika üretimi genişlemesini sürdürdü. Üretime ilişkin alt endeks 50,6 ile imalat faaliyetlerinde istikrarlı büyüme yaşandığını ortaya koydu. Yeni siparişler endeksiyse 49,2'ye gerileyerek piyasa talebinde yavaşlama olduğunu gösterdi.

Bilhassa, fabrika çıkış fiyat endeksi 20 ay sonra ilk kez 50 eşiğinin üzerine çıkarak genel fiyat koşullarında bir iyileşmeye işaret etti.

50,3 seviyesindeki endeks değeriyle genişleme bölgesinde kalmayı sürdüren büyük ölçekli işletmeler, ekonomik faaliyete destek vermeye devam ederken, orta ölçekli işletmelerde endeks değeri 48,7, küçük ölçekli işletmelerde ise 47,4 olarak kaydedildi.

52,0 seviyesindeki endeks değeriyle öne çıkan yüksek teknoloji imalat sektörü, art arda ikinci ayda da nispeten güçlü kabul edilen eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürdü. Ekipman imalatı da ocak ayında 50,1 düzeyindeki endeks değeriyle genişleme bölgesinde yer aldı. Buna karşılık, tüketim malları sektöründe endeks değeri 48,3, yüksek enerji tüketen sektörlerde ise 47,9 olarak ölçüldü.

Üretim ve ticari faaliyetlere ilişkin beklentileri gösteren endeksin 52,6 seviyesinde kalarak genişleme bölgesini koruması, piyasa duyarlılığının canlılığını sürdürdüğüne işaret etti. Tarım ve yan gıda işleme ile gıda ve içecek imalatı gibi sektörlerde endeks değerlerinin art arda ikinci ayda da 56,0 seviyesinin üzerinde seyretmesi, yakın vadeli beklentilere yönelik güçlü güveni ortaya koydu.