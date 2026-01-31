Çin İmalat PMI Ocak'ta Düşüş Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin İmalat PMI Ocak'ta Düşüş Gördü

31.01.2026 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in imalat PMI ocakta 49,3'e gerileyerek daralma yaşadı, ancak bazı sektörler genişlemeyi sürdürdü.

BEİJİNG, 31 Ocak (Xinhua) -- Çin'in imalat sektöründe satın alma yöneticileri endeksi (PMI), bazı sektörlerin geleneksel olarak dönemsel durgunluk haline girmesi ve etkin piyasa talebinin yetersiz kalması nedeniyle ocak ayında 49,3'e geriledi.

Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre endekste önceki aya göre 0,8 yüzde puan düşüş görüldü. Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Genel daralmaya karşın fabrika üretimi genişlemesini sürdürdü. Üretime ilişkin alt endeks 50,6 ile imalat faaliyetlerinde istikrarlı büyüme yaşandığını ortaya koydu. Yeni siparişler endeksiyse 49,2'ye gerileyerek piyasa talebinde yavaşlama olduğunu gösterdi.

Bilhassa, fabrika çıkış fiyat endeksi 20 ay sonra ilk kez 50 eşiğinin üzerine çıkarak genel fiyat koşullarında bir iyileşmeye işaret etti.

50,3 seviyesindeki endeks değeriyle genişleme bölgesinde kalmayı sürdüren büyük ölçekli işletmeler, ekonomik faaliyete destek vermeye devam ederken, orta ölçekli işletmelerde endeks değeri 48,7, küçük ölçekli işletmelerde ise 47,4 olarak kaydedildi.

52,0 seviyesindeki endeks değeriyle öne çıkan yüksek teknoloji imalat sektörü, art arda ikinci ayda da nispeten güçlü kabul edilen eşik değerin üzerinde kalmayı sürdürdü. Ekipman imalatı da ocak ayında 50,1 düzeyindeki endeks değeriyle genişleme bölgesinde yer aldı. Buna karşılık, tüketim malları sektöründe endeks değeri 48,3, yüksek enerji tüketen sektörlerde ise 47,9 olarak ölçüldü.

Üretim ve ticari faaliyetlere ilişkin beklentileri gösteren endeksin 52,6 seviyesinde kalarak genişleme bölgesini koruması, piyasa duyarlılığının canlılığını sürdürdüğüne işaret etti. Tarım ve yan gıda işleme ile gıda ve içecek imalatı gibi sektörlerde endeks değerlerinin art arda ikinci ayda da 56,0 seviyesinin üzerinde seyretmesi, yakın vadeli beklentilere yönelik güçlü güveni ortaya koydu.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin İmalat PMI Ocak'ta Düşüş Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
Uludağ'da 40 tatilci telesiyejde mahsur kaldı
10:40
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya’ya yöneltilen suçlamalar
İşte şafak baskınıyla gözaltına alınan Hasan Can Kaya'ya yöneltilen suçlamalar
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:06:29. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin İmalat PMI Ocak'ta Düşüş Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.