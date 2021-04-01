Çin'in Doğu Türkistan politikaları Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'da protesto edildi - Son Dakika

Çin'in Doğu Türkistan politikaları Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'da protesto edildi

01.04.2021 17:43
Çin'in Doğu Türkistan politikaları Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'da protesto edildi, System.String[]

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman şubesi üyeleri Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasına tepki gösterdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman şubesi üyeleri Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasına tepki gösterdi.

Şahinbey ilçesindeki Yeşilsu Meydanı'nda bir araya gelen dernek üyeleri, "Şaka değil soykırım", "Oruç tutmak yasaklandı" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıyarak, " Doğu Türkistan'daki Zulme Sesiz Kalma" yazılı pankartı açtı.

Katılımcılar adına konuşan Genç İHH Gaziantep Sorumlusu Rıdvan Sansur, Doğu Türkistan'da milyonlarca Uygur, Kazak, Kırgız'ın etnik kökeni nedeniyle mahkum edildiğini söyledi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da İHH İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Gençlik Teşkilatı üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasını protesto etti.

Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan dernek binası önünde toplanan teşkilat üyeleri adına açıklama yapan İHH Kahramanmaraş Dernek Başkanı Yusuf Bülbül, 4 yıl önce 1 Nisan'da Doğu Türkistan bölgesindeki halkın kitleler halinde toplama kamplarına alınmaya başlandığını hatırlatarak, insanlık ayıbının sona ermesi gerektiğini belirtti.

Malatya

Malatya Genç İHH Sorumlusu Bilal Durman ise Soykan Meydanında yaptığı basın açıklamasında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana kitlesel olarak en büyük özgürlükten men etme operasyonunun Doğu Türkistan'da yürütüldüğünü bildirdi.

Bir çadıra ya da pusulaya sahip olmanın, başörtüsü takmanın camiye gitmenin bile bir kişinin toplama kamplarına alınması için yeterli sebep olarak görüldüğünü aktaran Duman, "Çin'in genel hukuk ilkesi olarak bilinen masumiyet karinesini hiçe sayan 'suçu önceden önleme prensibi' ile herhangi bir suçu bulunmayan ve mahkeme edilmeyen milyonlarca insan 'ayrımcılık, aşırılık ve terör' suçlamalarıyla toplama kamplarına dolduruldular. Burada kalabalık hücrelerde sırt üstü yatabilecek kadar bir yer bile bulamayan insanlar yoğun beyin yıkama faaliyetlerine ve işkencelere maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Adıyaman

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi üyeleri, Çin'in Uygur Türklerine yönelik politikasına tepki gösterdi.

Demokrasi parkı önünde bir araya gelen dernek üyeleri, "Doğu Türkistan'daki Zulme Sesiz Kalma" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Adıyaman Şubesi Başkanı Mehmet Halit Teşbaş yaptığı açıklamada, "1 Nisan tarihi bu sistematik mezalimin dördüncü yıldönümüdür. Dört yıldır Doğu Türkistan adeta cehenneme çevrilmiş, insanların yaşam güvenliği tamamen ortadan kaldırılmıştır. Başta ABD, Kanada ve Hollanda olmak üzere dünya ülkeleri işlenen hak ihlallerini soykırım olarak tanımakta, birçok ülke meclisi de soykırım ilanı için çalışmalarını sürdürmektedir. Soykırımın bir an önce durdurulması bütün insanlık için var oluş vazifesine dönüşmüş durumdadır." diye konuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çin'in Doğu Türkistan politikaları Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman'da protesto edildi - Son Dakika


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