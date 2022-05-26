Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor

26.05.2022 20:15
Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor

BİNZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Huimin ilçesinin Lizhuang kasabasındaki bir işletmenin atölyesinde emniyet halatı üreten işçiler, 21 Mayıs 2022.

BİNZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Huimin ilçesinin Lizhuang kasabasındaki bir işletmenin atölyesinde emniyet halatı üreten işçiler, 21 Mayıs 2022. Huimin'de inşaat, spor ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan 300'den fazla çeşit ağ ve halat ürünü üreten 700'ün üzerinde işletme bulunuyor. Bu ağlar ve ipler 70'ten fazla ülke ile bölgeye ihraç ediliyor. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor - Son Dakika
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