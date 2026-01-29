Çin'in Yurtdışı Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Çin'in Yurtdışı Yatırımları Artıyor

29.01.2026 13:25
Çinli şirketler, 2025 yılında yurtdışı yatırımlarında istikrarlı büyüme gösterdi.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çinli şirketlerin yurtdışı yatırımları 2025 yılında istikrarlı büyüme sergiledi. Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin düzenlediği anketin sonuçlarına göre ankete katılan şirketlerin yaklaşık yüzde 80'i geçen yıl yurtdışı yatırımlarını sürdürdü veya genişletti.

Konseyin sözcüsü Wang Wenshuai çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, ankete yurtdışında yatırım faaliyeti yürüten 1.200'den fazla Çinli şirketin katıldığını belirterek, anket sonuçlarına göre bu şirketlerin yaklaşık yüzde 90'ının, yurtdışı yatırımlara ilişkin finansal beklentiler konusunda iyimser olduğunu söyledi.

Ankete katılan şirketlerin yüzde 60'ı, yurtdışı yatırımlarının karlılığının ya sabit kaldığını ya da arttığını bildirdi. Ankete katılanların yaklaşık yarısı, yurtdışında toplu büyüme amacıyla sektörel konsorsiyumlar kurmaya ilgi duyduklarını ve yatırımda imalat sektörünü öncelikli gördüklerini ifade etti.

İşletmelerin yüzde 90'ının, sınır ötesi yatırım faaliyetlerinde para birimi olarak renminbiyi kullanmaya daha istekli olduklarını belirtmesi de anketin dikkat çeken sonuçlarından biri olarak kayda geçti.

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre Çin'in yurtdışında yaptığı doğrudan yatırımlar 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,1 artışla 174,38 milyar ABD dolarına ulaştı. Böylece ülke yurtdışında yapılan doğrudan yatırımlar açısından dünyada üst sıralarda yer almaya devam etti.

Wang, konseyin, küreselleşen işletmeleri desteklemek için özel mekanizmalar geliştirmek üzere ülke genelindeki ağını koordine edeceğini söyledi. Wang, şirketlerin uluslararası pazarlarda istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde ilerlemelerine yardımcı olmak üzere kapsamlı hizmet ve güvencelerin iyileştirilmesine odaklanacak çalışmalar yürütüleceğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Finans, Güncel

Son Dakika Güncel Çin'in Yurtdışı Yatırımları Artıyor - Son Dakika

