Çin-İngiltere Ekonomik İşbirliği Artacak

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji, Çin ile İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin son yıllarda istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirtti. İki tarafın, karşılıklı fayda sağlayan ve kazan-kazan sonuçlar elde etmeye yönelik olarak ticaret ve yatırım işbirliğini daha da derinleştirmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Uluslararası Ticaret Temsilci Yardımcısı olarak da görev yapan Ling, perşembe günü İngiliz işletmelerle düzenlenen yuvarlak masa toplantısına başkanlık yaptı. Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre toplantıya İngiltere'nin Çin Ticaret Temsilcisi Lewis Neal'ın yanı sıra Çin-İngiltere İş Konseyi ve HSBC de dahil olmak üzere 30 İngiliz işletmesi ve iş derneğinin temsilcileri katıldı.

Çin-İngiltere ekonomik ve ticari işbirliğinin son yıllarda istikrar ve canlılık sergilediğini belirten Ling, iki tarafın endüstriyel güçlü yanlarının birbirini tamamladığının ortaya konduğunu ifade etti.

Ling, iki tarafın Çin-İngiltere ilişkilerine istikrar ve güç sağlamak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerden yararlanması, eşit ve makul bir uluslararası ekonomik ve ticari düzeni korumak üzere birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Çin ekonomisinin istikrarlı şekilde ilerleyerek yabancı sermayeli işletmelere geniş fırsatlar sunduğunu kaydeden Ling, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) hizmet sektöründe dışa açılıma öncelik vereceklerini ve İngiliz şirketlerin tüketim, yeşil dönüşüm ve teknolojik inovasyon gibi alanlarda fırsatlardan yararlanıp yatırım yapmalarından memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Ling, hizmet sektöründe işbirliğini derinleştirmek ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni büyüme noktaları geliştirmek üzere İngiltere ile çalışacaklarını vurguladı.

Neal ise ekonomik ve ticari ilişkilerin, İngiltere-Çin ilişkilerinin geneli açısında büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Yuvarlak masa toplantısına katılan İngiliz şirket temsilcileri, Çin'in piyasa potansiyelinin hala güçlü olduğunu ve ticaret ortamının iyileşmeye devam ettiğini vurguladı. Temsilciler ayrıca, 15. Beş Yıllık Plan'ın Çin'de uzun vadeli yatırım ve faaliyetler açısından güvenlerini artırdığını ifade etti.