Çin, İran'ın İstikrarını Destekliyor

Çin, protestoların sürdüğü İran'ın istikrarının korunmasını desteklediğini belirterek, ülkenin iç işlerine dışarıdan müdahale edilmesine ve güç kullanımı tehditlerine karşı olduğunu bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, İran'daki protestolar ve ABD'nin ülkeye müdahaleyi gündeme getiren açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran'ın ülkede istikrarı sağlayacağını umduklarını, bunun için İran'ı desteklediklerini belirten Sözcü Mao, "Ülkelerin iç işlerine karışılmasına ve uluslararası ilişkilerde güç kullanımına karşıyız." ifadesini kullandı.

Mao, İran'daki gelişmeleri yakından izlediklerini, Çin vatandaşlarının güvenliğini korumak için gereken tüm tedbirleri alacaklarını vurguladı.

Çinli Sözcü, tüm tarafların, Orta Doğu'da barış ve istikrara katkı sağlamasını umduklarını dile getirdi.

Mao, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirme kararına ilişkin de "Tarife savaşlarının kazananı olmaz. Çin, meşru ve yasal hakları ile çıkarlarını kararlılıkla savunacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin dövize karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

İran'ın başkenti Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta yayımladığı haberinde, 133'ü güvenlik görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını duyurmuştu.