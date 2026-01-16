Çin, Japonya'ya İhracat Kontrollerini Sıkılaştırdı - Son Dakika
Çin, Japonya'ya İhracat Kontrollerini Sıkılaştırdı

16.01.2026 13:26
Çin, çift kullanımlı ürünler için Japonya'ya ihracat kontrollerini artırarak Japonya'yı suçladı.

BEİJİNG, 16 Ocak (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, çift kullanımlı ürünlerin Japonya'ya ihracatına getirilen kontrollerin sıkılaştırılması yönündeki kararın tamamen meşru, makul ve yasal olduğunu söyledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae kısa süre önce Çin'in çift kullanımlı ürünlere yönelik ihracat kontrollerini sıkılaştırmasının yalnızca Japonya'yı hedef aldığı ve uluslararası uygulamalarla uyumsuz olduğu şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Perşembe günkü basın toplantısında Takaiçi'nin bu ifadelerine yanıt veren He, "Çin'in Japonya'ya yönelik önlemleri, Takaiçi'nin hatalı açıklama ve eylemleri nedeniyle alınmış olup, Japonya da pekala bunun farkındadır" dedi.

İhracat kontrolünün uluslararası alanda yaygın olarak kabul gören bir uygulama olduğunu belirten He, dünya barışını koruma ve uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme yükümlülüklerini yerine getirmenin, bu uygulamanın temel amaç ve ilkelerini teşkil ettiğini söyledi. He, sorumluluk sahibi büyük bir ülke olarak Çin'in, nükleer silahların yayılmasını önleme konusundaki yükümlülüklerini her daim aktif şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

Tüm çift kullanımlı ürünlerin, bu ürünleri askeri amaçla kullanacak olan Japon kullanıcılara ihracının, Japonya'nın askeri kullanımına yönelik ihracının ve ülkenin askeri kabiliyetlerini geliştirmeye yardımcı olan diğer tüm son kullanıcılara ve son kullanım amaçlarına yönelik ihracını yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde yasakladıklarını kaydeden He, Japonya'nın "yeniden militarize olmasını" ve nükleer silah edinme girişimlerini engellemeyi amaçlayan bu adımın, tamamen meşru, makul ve yasal olduğunu söyledi.

Japonya'nın sorunun temeline inmek yerine, Çin'in sözde "ekonomik baskı" uyguladığına dair gerçeği yansıtmayan suçlamalarda bulunduğunu belirten He, bunları gerçeklerin tamamen çarpıtılması ve asılsız söylemler diye niteledi.

He, bu tür söylem ve eylemlerin yol açtığı rahatsızlığın, militarizmin yeniden canlanacağına yönelik endişeleri artırmaları nedeniyle düşünülenden daha fazla olduğunu ifade etti.

He, "Japonya'ya bir kez daha ciddi özeleştiri yapma, hatalarını düzeltme ve yanlış yolda ilerlemekten kaçınma çağrısı yapıyoruz" dedi.

Kaynak: Xinhua

Kaynak: Xinhua

