Çin Kuşak ve Yol İşbirliğini Derinleştiriyor

BEİJİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çinli sanayi ve ticaret işletmeleri 2025 yılında Kuşak ve Yol ülkeleriyle ticaret, yatırım ve sanayide pragmatik işbirliğini derinleştirdi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi'nin açıkladığı verilere göre konsey geçen yıl 228'i Kuşak ve Yol ülkelerine olmak üzere düzenlediği 407 iş gezisiyle Çinli iş çevrelerine yurtdışında güçlü etkileşimlerde bulunma imkanı sağladı.

Konsey 2025'te Kuşak ve Yol ortağı 43 ülkede düzenlenen 707 yurtdışı fuar projesini de onayladı. 360.000 metrekare sergi alanında düzenlenen bu fuarlara yaklaşık 26.500 işletme katıldı.

Ticareti kolaylaştırmak amacıyla Çin'in ulusal ticareti teşvik sistemi üzerinden 2025'in ilk 11 ayında Kuşak ve Yol ortağı ülkelerine yönelik 4,99 milyon menşe belgesi ve 559.600 ticari sertifika düzenledi.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Sözcüsü Wang Wenshuai, "Kuşak ve Yol ülkelerine iş heyeti ziyaretleri düzenlemeye 2026 yılında da devam edeceğiz" dedi.