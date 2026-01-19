Çin Nükleer Başkanı Hakkında Yolsuzluk Soruşturması - Son Dakika
Çin Nükleer Başkanı Hakkında Yolsuzluk Soruşturması

19.01.2026 18:36
Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin eski genel müdürü Gu Cün, yolsuzluk şüphesiyle soruşturuluyor.

Çin'in askeri ve sivil nükleer programlarının yürütülmesinden sorumlu Çin Ulusal Nükleer Şirketinin (CNNC) eski Genel Müdürü Gu Cün hakkında yolsuzluk soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonu ve Ulusal Denetleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Gu'nun "parti disiplinini ve ulusal kanunlarını ciddi ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda, "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

Kariyeri boyunca nükleer enerji alanında mühendis ve yönetici olarak çalışan 62 yaşındaki Gu, daha önce Çin'in Cıciang eyaletindeki Sanmın Nükleer Santralinin ve Devlet Nükleer Enerji Teknolojisi Şirketinin (SNPTC) genel müdürlüğünü yapmıştı.

2015'te Çin Nükleer Mühendislik ve Yapım Şirketinin (CNEC) Genel Müdürü olan Gu, 2018'de bu şirketin birleştiği CNNC'nin yöneticiliği üstlenmiş ve 2024'te emekli olana dek bu görevi yürütmüştü.

Kaynak: AA

